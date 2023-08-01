فازت معيدة البعثة بقسم ممارسة طب الأسنان بكلية طب الأسنان في جامعة الكويت د.نعيمة الخرس بجائزة Buonocore البحثية المرموقة من الجمعية الأميركية لأبحاث طب الأسنان في روتشستر بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك تقديرا لمساهماتها البارزة في مجال علوم الفـم.



ويأتي تكريم د.الخرس نتيجة لجودة وأهمية الأوراق البحثية الثمانية التي تم نشرها، والنتائج التي توصلت إليها في مجال طب الأسنـــان لدى الأطفـــال.



وبهذه المناسبة، ذكر القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنــــان د.راشد العازمي أن فوز د.نعيمة الخرس بهذه الجائزة العلمية المرموقة في مجال طب الأسنان يضاف إلى حصاد مبتعثي الكلية للجوائز العلمية في الجامعات العالمية، الأمر الذي يؤكد المستوى الرفيع للتعليم في الكلية وعياداتها ومختبراتها، وكذلك حرص أعضاء هيئة التدريس على معايير الجودة والدقة فيما يخص تدريب وتعليم طلبتها.