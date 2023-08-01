وقّعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أمس مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين الكويتية في مقر الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالله العجمي إن توقيع المذكرة يهدف لتحقيق تعاون مشترك، مثمر، وفعال، بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وجمعية المهندسين الكويتيــــة، باعتبارهما جهتين غير ربحيتين، ورغبة في توطيد التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه أخص في المجالات العلمية والبحثية والتدريبيــــة والثقافية والتطويريـة، وسعيا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك، وتبادل الخبرات في الجوانب المعرفية، وتعزيز القدرات العملية والفنية للمنتسبين من كلا الطرفين.



وأكد العجمي أن هذه المذكرة ترتكز على الأهداف التي تقوم عليها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من خلق مناخ محفز للاستثمار بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وتشجيع المبادرات الإبداعية للشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي العام بأهمية استخدام وتسخير وسائل تقنية المعلومات وبيان مدى تأثيرها الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، ووضع استراتيجية تدريب شاملة تستهدف تدريب وتطوير وتأهيل القوى العاملة في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.