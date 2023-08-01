بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د.عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم خيبر شمال غرب باكستان والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.