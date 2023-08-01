رؤيتنا استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لقواتنا المسلحة للنهوض بمستوى الجاهزية والاستعداد والكفاءة لمنتسبي الجيش

الالتزام بكل ملاحظات الجهات الرقابية للمحافظة على المال العام وصونه من أي تجاوزات أو تعديات حمايةً لسمعة المؤسسة العسكرية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، أن التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة، والتي تضمنتها كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لأعضاء الحكومة بضرورة «التركيز على الأولويات وتحقيق التطلعات على كل المستويات» هي رؤية وزارة الدفاع لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير للقوات المسلحة وهي النبراس الذي ينير طريق العمل والبذل والعطاء للنهوض بمستوى الجاهزية والاستعداد والكفاءة لمنتسبي الجيش الكويتي، وذلك من خلال دعمهم وتشجيعهم ورفع روحهم المعنوية.



جاء ذلك بالكلمة التي ألقاها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال لقائه اليوم كبار قادة الجيش، والتي نقل خلالها تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر لمنتسبي القوات المسلحة، كما أكد فيها أنه سوف يكون متابعا وبشكل دائم لكل جهد يبذل وأي إنجاز يتم تحقيقه من قبل جميع القيادات، مشددا على ضرورة العمل وفقا للضوابط القانونية المنظمة لكل قرار يصدر أو إجراء يتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بكل الملاحظات التي ترد من قبل الجهات الرقابية في البلاد والتي تهدف بدورها إلى المحافظة على المال العام وصونه من أي تجاوزات أو تعديات، وفي ذلك حماية لسمعة هذه المؤسسة العسكرية العريقة ومنتسبيها من أبناء الوطن الأوفياء.



وفي ختام اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد أن النجاح لا يتحقق إلا بتعاون وتضافر جميع الجهود، معربا عن ثقته بمنتسبي الجيش، وقدرتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات، سائلا الله عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار بلدنا الحبيب في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.