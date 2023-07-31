مبارك الخالدي



ودع فريق الكويت بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال المقامة في السعودية بخسارته اليوم أمام فريق الرجاء المغربي ٢-٠ في المباراة التى جمعتهما على ستاد الأمير سلطان بمدينة أبها ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة. سجل الهدفين حسين رحيمي (٥٢) ومحمد ازريده (٦٢) وبهذا الفوز رفع الرجاء رصيده الى ٦ نقاط في صدارة ترتيب المجموعة معلنا تأهله الى الدور ربع النهائي من المسابقة رفقة فريق الوحدة الإماراتي الذي نجح في حجز البطاقة الثانية عن المجموعة بفوزه على فريق شباب بلوذداد الجزائري ٢-١ رافعا رصيده الى ٦ نقاط فيما ظل رصيد الكويت وبلوذداد خاليا من النقاط ويغادران معا البطولة.



في الشوط الأول دانت السيطرة الميدانية للفريق المغربي الذي كان الأكثر استحواذا على الكرة وحاصر الأبيض في ملعبه لكن تألق الحارس عبدالرحمن كميل حال دون تسجيل أهداف، فيما اعتمد الكويت على الحلول الفردية والهجمات المعاكسة ووقع طه الخنيسي تحت الرقابة ما أفقده خطورته.



دخل الأبيض المباراة بتشكيل مكون من الحارس كميل وفي الدفاع سامي الصانع وبلال عيفه وفهد الهاجري وسلطان الفرج وفي الوسط طلال الفاضل وعلي حسين والعامري وفيصل زايد وفي المقدمة طه الخنيسي واحمد الزنكي .



وكانت البدايه بيضاء بتسديدة مفاجئة للزنكي ابعدها الحارس انيس زنيتي (٢) ورد العامري بتسديدة من الجبهة اليمنى لم تجد المتابعة من المهاجم الخنيسي الذي كان تحت رقابة دفاعات الرجاء (٢٠) وتصدى الحارس كميل ببراعة لمحاولة يسري بوزق الذي مر من الدفاعات وسدد في الزاوية الضيقة (٣٠)، كما احسن كميل في تمركزه وابعاده تسديدة نوفل الزرهوني(٤٢) .



وفي الشوط الثاني واصل الرجاء افضليته وكاد عبدالصمد بدوي يفتتح التسجيل لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس كميل ٤٧ . ومن عرضية متقنة للزرهوني كان حسين رحيمي في المكان المناسب ليضع الكرة في الشباك (٥٢) .



وحاول المدرب بوريس بونياك استعادة توازن الابيض بدخول محمد دحام ومحمد مرهون واحمد الظفيري وخروج الزنكي وزايد والفاضل.

ومن جملة فنية سريعة اضاف محمد ازريدة الهدف الثاني للرجاء بتسديدة على يمين الحارس كميل (٦٢) ولم تفلح محاولات الكويت في تقليص الفارق بفضل التنظيم الدفاعي العالي لفريق الرجاء الذي تحكم في مجريات الشوط وأنهى اللقاء بفوز وتأهل مستحق .