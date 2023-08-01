مجلس الأمة يوافق على طلب الحكومة تحويل الجلسة سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة وفق المادة 94 من الدستور

مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى

مجلس الأمة يوافق على المداولة الثانية لقانون المفوضية العامة للانتخابات ويحيله للحكومة

بدر الملا: المادة "45" أعطت مساحة 48 للمفوضية للإعلان عن النتائج ويفترض الإعلان عنها فور الانتهاء من الانتخابات ولا يتم الانتظار 48 ساعة أو يوم أو يومين.. والمجلس يرفض التعديل

مرزوق الغانم معدلاً على المادة 40: يجب أن تكون ورقة التصويت عند الفرز على مرأى ومسمع من الجميع

مجلس الأمة يوافق تعديل المادة 17 من ⁧مشروع إنشاء مفوضية الانتخابات⁩ :يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات أو بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وكل من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره

مجلس الأمة يرفض التعديلات المقدمة من النواب على المادة 16 ويوافق عليها كما جاءت من اللجنة

مرزوق الغانم: تقدمتُ بتعديل الآن في الجلسة بحذف الفقرة الأخيرة لأن الالتزام بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية منصوص عليها أساساً في الدستور في المادة 2 .. وهذا أمر لا خلاف عليه ولا يفترض وجوده في القانون

جنان بوشهري: هناك تعديل مقدم بحذف الفقرة الثانية من المادة المتعلقة بالشروط؟

خالد العتيبي: اللجنة المشتركة أدخلت بعض التعديلات على ⁧‫مشروع إنشاء مفوضية الانتخابات‬⁩

-تعديل على المادة 16 لتصبح «ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية»

- إضافة شروط جديدة للناخب من حيث الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية بحيث يسري التعديل على الرجل والمرأة

-منح المفوضية الحق بالاستعانة بالخبراء المحاسبيين أثناء عملية الفرز لمزيد من الدقة

-تجريم تنظيم استطلاعات الرأي الانتخابية واستبيانات الرأي العام دون الحصول على تصريح

-منح المفوضية الحق في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا لقانون

-منح أعضاء المفوضية حصانة موقتة ضد اتخاذ أي اجراء جزائي