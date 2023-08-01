محمد راتب

شهد مزاد سوق الفحيحيل نزول أول سلال من مصيد الروبيان في المياه الاقتصادية الكويتية، وذلك في اليوم الأول من فترة السماح التي تبدأ من 1 أغسطس، حيث تم المزاد على ما يقارب 100 سلة من الروبيان الكويتي.



وتراوحت أسعار السلة ما بين 45 دينارا ووصلت إلى 58 دينارا حسب حجم حبة الروبيان، في حين يتم بيع الكيلو الواحد من الروبيان الكويتي على البسطات في سوق الفحيحيل بـ 3.5 دنانير.



ويتوقع أن يشهد سوق شرق للسمك وسوق الفحيحيل نزول كميات أكبر خلال الأيام المقبلة، حيث تأخرت مراكب الصيد في رحلاتها لصيد الروبيان بسبب عدم حصول أصحابها على حصصهم من الديزل المطلوب.



من جانب آخر، أكد أحد باعة البسطات في سوق الفحيحيل أن الإقبال كان ضعيفا على الروبيان في اليوم الأول من فترة السماح.