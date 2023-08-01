أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري اليوم الثلاثاء، عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.

وقال الوزير الكندري في مداخلة له في جلسة المجلس الخاصة بعد الانتهاء من مناقشة بند (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) إن بفضل التنسيق والتعاون الايجابي بين الحكومة والمجلس تم الانتهاء من القوانين الاربعة المتفق عليهافي الخارطة التشريعية (ربات البيوت - المدن الاسكانية - المحكمة الدستورية - المفوضية).

واعرب عن شكره لاعضاء اللجنة التنسيقية الحكومية البرلمانية على الجهد المبذول املا في ان يستمر "التعاون في الادوار القادمة تحقيقا لتطلعات وامال الشعب الكويتي الكريم وتاكيدا على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء باننا شركاء مع المجلس في خدمة المواطن وفقا لاحكام الدستور".