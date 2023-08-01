أعلن مركز العجيري العلمي أن فصل الصيف سيدخل مراحله الأخيرة مع دخول موسم الكليبين في 11 أغسطس الجاري والذي يعتبر آخر المواسم التي ترتفع وتشتد فيها درجات الحرارة.

وأضاف المركز في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن موسم الكليبين يستمر لمدة 13 يوما وهو الحد الفاصل بين الحرارة المرتفعة والطقس المعتدل ويعتبر سادس منازل فصل الصيف عند عرب البادية والسابع في تقويم منازل الشمس والقمر.

وأشار إلى أن هذا الموسم يتميز بالحرارة الشديدة تحت أشعة الشمس ولكن في الوقت نفسه تزيد نسبة الرطوبة في الأجواء ما يساهم في انخفاض درجات الحرارة مع هبوب الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وذكر أن الرياح العاصفة المعروفة ب(السموم) تهدأ خلال موسم الكليبين ويبرد باطن الأرض ومع نهاية الموسم يبدأ الطقس بالاعتدال وتنخفض درجات الحرارة مبينا أن (الكليبين) هما نجمان يقعان ضمن آخر مجموعة نجم الكلب الأكبر المعروف لدى الفلكيين.