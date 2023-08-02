اسامة ابو السعود



قامت إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بتزويد المكتبات الثقافية التابعة لها بالكتب والروايات والاصدارات العلمية والثقافية والأدبية.



وتتواجد تلك المكتبات بمختلف المراكز التي تشرف عليها الإدارة، وذلك مثل مركز الكويت للصحة النفسية ودور رعاية الأحداث، ومنزل منتصف الطريق والحاضنات في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية.



وتأتي هذه الخطوة بهدف اكتساب النزلاء الثقافة العامة وترسيخ حب القراءة والاطلاع لديهم، وأيضا في إطار استكمال الإدارة لجهودها في إعداد وتأهيل النزلاء في تلك المراكز.