في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على تثقيف المجتمع بجميع المراحل العمرية وخاصة الأطفال، بمدى التأثير السلبي للملوثات على الحياة البرية والبحرية، وأهمية الالتزام بسلوكيات الترشيد الإيجابية للمحافظة على استمرارية الحياة وسلامة البيئة، وبمناسبة اختتام هذه الحملة، نظم البنك آخر زيارة تثقيفية إلى النادي الصيفي «Kids in Action» في منطقة كيفان بالتعاون مع فريق Real Sciences لتحقيق الأهداف المرجوة من فعاليات المسؤولية الاجتماعية والتوعية البيئية.



وخلال العرض التعريفي، قام فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك بتوزيع هدايا على الطلاب المشاركين في النادي لغرس روح المسؤولية والاهتمام بالبيئة، وهي عبارة عن شتلات زراعية يزرعونها في بيوتهم لتشجيعهم على مواصلة الاهتمام والتعرف على البيئة وبذل الجهود التطوعية بغرض توسيع الرقعة الخضراء.



وفي تعليقها على حملة التخضير، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: يحرص البنك التجاري من خلال هذه الحملة على تثقيف الأطفال والشباب وجميع فئات المجتمع بأهمية التشجير كوسيلة لحماية البيئة من خلال عروض علمية وورش عمل يتم تنظيمها، مع شرح تفصيلي مبسط لهذا الموضوع إدراكا من البنك بأهمية تفعيل مساهماته الرامية إلى المحافظة على البيئة كأحد محاور التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.



وأكدت أماني الورع أن البنك ملتزم بمسؤوليته تجاه المجتمع، ويسعى دوما إلى دعم مثل هذه الحملات والفعاليات التي تهدف إلى غرس القيم الخضراء بين الشباب والأطفال، التي تمثل مفتاح التغيير على المدى الطويل، من حيث التأثيرات المتبادلة بين الإنسان وبيئته، ويأتي ذلك في إطار رسالة البنك الرامية إلى تعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع كافة.