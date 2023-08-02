بشرى شعبان



أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي حرص القطاع على شغل أوقات فراغ النزلاء لاسيما خلال الاجازة الصيفية عبر اعداد برامج حافلة بالأنشطة، منها داخلية ضمن كل دار من دور الرعاية او انشطة مشتركة بين الإدارات، وخارجية سواء بإشراك الابناء في الاندية الرياضية المتخصصة أو الأكاديميات الرياضية مثل: التايكوندو ونادي الغوص والهوكي والبولينغ والبادل.



وقال الخالدي في تصريح لـ «الأنباء»: نقوم بتنظيم مسابقات ودورات رياضية للنزلاء والنزيلات، مشيرا الى افتتاح النادي الصيفي لإدارة التوعية والارشاد والذي يحفل بالأنشطة خلا العطلة الصيفية، لافتا إلى حرص كل ادارة على اقامة ورش وفعاليات وتنظيم رحلات سياحية داخلية للمولات والسينما والمسارح، كما تم اعتماد برنامج حمام السباحة الصيفي داخل مجمع دور الرعاية وهناك أيضا حجوزات للنزلاء في شاليه الوزارة وتنظم دورات حرفية «اشغال يدوية». وأشار الخالدي الى استقبال الفرق التطوعية لتنظيم انشطة خاصة للنزلاء، بالإضافة الى استقبال الطلبة ضمن برامج تدريبية محددة حول آليات العمل وكيفية التعامل مع نزلاء دور الرعاية.