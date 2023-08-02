اتفقت جمعية المهندسين والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على توطيد التعاون في مختلف المجالات ذات العلاقة بتعزيز القدرات المهنية والفنية للمهندسين والكوادر الكويتية، وذلك من خلال توقيعهما مذكرة تفاهم أمس بمقر الهيئة.



وقد وقع المذكرة كل من رئيس الجمعية م.فيصل العتل ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة م.عبدالله العجمي بحضور فهد الرميضي، ومن الجمعية حضر حفل توقيع المذكرة كل من، أمين الصندوق المساعد وعضو مجلس الإدارة م.مبارك القناعي وعضو مجلس الإدارة م.جلال الفضلي والمدير العام م.وليد المطوع والمتطوعة نور الصباغة كضابط ارتباط بين الهيئة والجمعية وعدد من موظفي الهيئة.



وقدم رئيس الجمعية خلال اللقاء عرضا عن جهود الجمعية في الارتقاء بالمهنة الهندسية واعتماد المهندسين غير الكويتيين العاملين في السوق المحلية، كما قدم عرضا عن جهود «المهندسين» ومبادراتها إلى الحكومة.



بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة م.عبدالله العجمي: إن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تحقيق تعاون مشترك، مثمر، وفعال، بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وجمعية المهندسين الكويتية، باعتبارهما جهتين غير ربحيتين، ورغبة في توطيد التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه أخص في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية، وسعيا لتطوير ودعم أطر التفاهم المشترك، وتبادل الخبرات في الجوانب المعرفية، وتعزيز القدرات العملية والفنية للمنتسبين من كلا الطرفين. وأكد أن الاتفاقية ترتكز على الأهداف التي تقوم عليها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من خلق مناخ محفز للاستثمار بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وتشجيع المبادرات الإبداعية للشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي العام بأهمية استخدام وتسخير وسائل تقنية المعلومات وبيان مدى تأثيرها الإيجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، ووضع استراتيجية تدريب شاملة تستهدف تدريب وتطوير وتأهيل القوى العاملة في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وتقضي اتفاقية التعاون والتفاهم بين الجمعية والهيئة بأن يعمل الجانبان كجهتين غير ربحيتين على توطيد التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات في الجوانب المعرفية، وتعزيز القدرات العملية والفنية للمنتسبين لديهما.



كما تقضي بأن يتبادل الطرفان المشورة، في مجالات الأعمال والمشاريع وورش العمل، والبرامج التدريبية، وتسهم الجمعية حسب إمكاناتها وقدراتها، بتقديم البرامج والدعم الفني واللوجستي متى طلب ذلك منها.



كما تقوم الجمعية وفق المذكرة وفي حال الطلب منها بإقامة ورش العمل، وتقديم الدراسات والبحوث العلمية والعملية والاستشارات الهندسية، والمشاركة بكافة أوجه الدعم الفني، من خلال الخبرات المحلية أو الدولية وتصميم وتنفيذ والمشاركة في البرامج التدريبية التي تطلبها الهيئة والتي تتعلق بمجالات عمل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.