بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري الصديق، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده،



متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللاتحاد السويسري وشعبه الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية، ولجمهورية بنين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.