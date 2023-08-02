استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه د.عبير محمد الحملي، حيث هنأها بحصولها على أول رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي بجامعة الكويت بعنوان «صناعة صورة الشخصية التاريخية من خلال كتب التراث الإسلامي..الظاهر بيبرس أنموذجا»، والتي قدمتها إهداء إلى الشيخ فيصل الحمود.



وتبادل الحمود مع الحملي الحديث حول موضوع الرسالة، مثمنا ما تم تناوله في رسالة الدكتوراه، فضلا عن الجهد المبذول في الخروج بها على هذا النحو، مؤكدا أهمية دراسة التاريخ الإسلامي للتعلم من القدوات الصالحة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وتركت صفحات بيضاء ناصعة لا تنسى على مر الأيام والسنين، مشيدا بالشباب الكويتي الذي يسعى دائما إلى التميز والحصول على الشهادات العليا.



وفي ختام اللقاء تقدمت د.عبير الحملي بالشكر والتقدير للشيخ فيصل الحمود لحسن الاستقبال والحفاوة وتشجيع شباب الكويت دائما على التفوق التميز في جميع المجالات وبابه المفتوح أمام الجميع، مما يعطي دافعا ومحفزا لمواصلة العطاء والنجاح.