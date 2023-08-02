ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن مدير الجامعة بالتكليف د.فايز الظفيري سينظر اليوم في حالات الطلبة الذين لم يتم قبولهم في نتائج القبول بالجامعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل رغم استيفائهم الشروط. وأشارت المصادر إلى أن رئيس اتحاد الوطني للطلبة عبدالعزيز العتيبي عرض الحالات على مدير الجامعة ووعد باتخاذ القرار المناسب.



ولفتت المصادر إلى ان حرص مدير الجامعة على مصلحة الطلبة ومستقبلهم الدراسي دفع إلى النظر في تلك الطلبات، حيث أبدى تعاونه للنظر في تلك الحالات واتخاذ الإجراء المناسب لها، مؤكدة انه لن يضيع حق الطلبة من المستحقين.



من جهة أخرى، أكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت أن كل المقبولين من الطلبة والطالبات البالغ عددهم 8457 قبلوا وفق مبدأ التنافس على المعدل دون أي تمييز، لافتة إلى أن العمادة تتحمل مسؤولية أي حالة تم قبولها بـ «الواسطة»، إن وجدت، وعلى استعداد لقبول «كل» الحالات التي تم ظلمها بسبب هذه «الممارسات» حال وجودها.