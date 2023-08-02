أهل الكويت لم تفرقهم نعرة طائفية ولا عصبية وقد اختلطت دماؤهم الزكية تحت علم الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي

شكلنا سرية من المغاوير عشية الغزو وتسلمنا «السناتر» المخصصة للنفط في أم العيش قبل أن يبدأ الهجوم علينا برماية شديدة

حوار: عبدالهادي العجمي ـ ثامر السليم

في 2 أغسطس من كل عام تمر علينا ذكرى تؤلم نفوس جميع الكويتيين تذكرهم بتلك الأيام المريرة التي اجتاحت فيها القوات العراقية الكويت، وقامت باحتلال أرضها الطاهرة وسيطرت على كل مرافقها. اللواء ركن متقاعد أحمد المنيفي أحد أبطال فترة التحرير، وأحد رجال الديرة الأوفياء، وكان ضمن أبطال القوات المسلحة وتم أسره خلال المواجهة المباشرة مع قوات العدو في أول أيام الغزو العراقي الغاشم، وظل معتقلا حتى أتى التحرير، وحلت معه البشائر بالنصر والتمكين. المنيفي تحدث في لقاء خاص مع «الأنباء» عن بعض ذكرياته خلال تلك الفترة وكيف تعرف هو وزملاؤه داخل المعتقل على بشارة انطلاق عمليات التحرير، وأشار إلى أن تلك المحنة كشفت أن شيم أهل الكويت لم تفرقهم نعرة طائفية ولا عصبية وقد اختلطت دماؤهم الزكية تحت علم الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي. المنيفي فتح لنا قلبه وعقله وحكى لنا عن ذكرياته أثناء فترة الغزو حتى إعلان تحرير الكويت من براثن العدو الغاشم.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:



لو عدنا إلى الوراء.. ما ذكرياتك حول الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت في 2 أغسطس 1990؟



٭ في يوم الأربعاء كانت هناك حالة من الاستنفار حتى تم ابلاغنا في ذلك اليوم بانتهائها والعودة الى ما كانت عليه الأمور في السابق، وتم السماح بأخذ الإجازات السنوية مع استشعارنا بوجود حالة من القلق في نفوسنا جراء ما يحدث، وفي التاسعة من مساء الأربعاء أتاني اتصال بضرورة الالتحاق بالمعسكر وجمع كل القوة، وكان منصبي في ذلك الوقت مساعد آمر قوة المغاوير، وكان يرأسها في ذاك الوقت المقدم الركن عبد الله سعد الشامري وكان في دورة في أميركا وأنا مساعده، وكانت المسؤولية تقع علي وتم تطبيق خطة الاستدعاء على كل القوة.



وبالفعل وصلت المعسكر تقريبا الساعة 9:30 وتم توزيع الذخيرة الموجودة وتم تشكيل سرية، وفي تمام الساعة 11:30 وردني أمر بضرورة تسلّم «السناتر» المخصصة للنفط في أم العيش، بالفعل كلفت آمر السرية كان النقيب مبارك دليمي المطيري، ولمسنا حركة غير طبيعية، حتى الصباح، وابلغونا احم نفسك وحاولنا الصمود ولكن كانت الرماية شديدة علينا وحدثت اصابات بين القوة، واستمررنا على هذا الوضع في حدود الساعة 10 تقريبا، ووقتها وصل إلينا الضابط عبدالكريم الكندري وقد تعرض لإصابات بالغة، فحاولنا أن نسعفه وايصاله لمستشفى الجهراء لكن للأسف كانت كل الطرق مغلقة، حتى وصلت القوات العراقية، وفي حدود الساعة 1 ظهرا أتاني عقيد من القوات العراقية وطلب مني الاستسلام وإلا بعد ساعة سيتم الهجوم بقوة على المعسكر، حاولت التواصل مع احد في القيادة واطلاعهم على الأمر ولكن دون الحصول على معلومات لكيفية التعامل مع الأمر، ومن ثم كان في وقتها مساعدي رئيس الأركان السابق الفريق أول الركن متقاعد محمد خالد الخضر، الذي كان حينها برتبة رائد، حيث كنا نحاول عن طريق البحر ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل. قمت بجمع القوة وأخبرتهم بحقيقة ما نواجهه في ظل وجود مصابين بيننا ولا أريد زيادة المصابين والجرحى بين صفوفنا، وطالبتهم بضرورة التصرف بالأسلحة الموجودة لديهم سواء بدفنها أو كسرها وتبديل ملابسهم العسكرية بملابس مدنية ومن ثم الذهاب الى بيوتكم ومحاولة ترتيب صفوفنا، وخرج الجميع من القوة، وبقيت أنا ومساعدي محمد الخضر و13 من مختلف الرتب هم من تبقوا وحاولت أن أصرفهم ولكنهم رفضوا، وتم احتجازي ومن معي من القوة في المعسكر، وتم حرق ونهب كل ما هو موجود في المعسكر أمام أعيننا.



متى تم ترحيلكم من الكويت الى البصرة؟



٭ في صباح يوم الجمعة قاموا بإحضار سيارات الى المعسكر، وأبلغونا بأن لديهم أوامر بترحيلنا الى البصرة بحدود 15 ضابطا، وتم التحقيق معنا ومن ثم مع صباح يوم السبت تم ترحيلنا الى بغداد، عن طريق القطار وعند وصولنا الى المحطة وجدنا ما يقارب من 650 من زملائنا في الجيش الكويتي جار ترحيلهم معنا الى بغداد الى معسكر الرشيد وكان الوضع مأساويا جدا في هذا المعسكر لمدة أسبوع ومن ثم أخلوا السجون في الموصل من المعتقلين الايرانيين ومن ثم نقلونا اليها وجلسنا في هذا السجن الى شهر 11 وقمنا بتنظيم أمورنا على الرغم من الأسر والحالة النفسية التي نمر بها والتي لا نعلم فيها عن دولتنا وأسرنا، ولكن لدينا إيمان قوي بأن هذا الأمر لن يستمر وهو مؤقت لدى الأغلبية منا حيث كانت قوتنا ذلك الوقت 650 ما بين عميد وملازم ثان، حيث تم وضع مقدم يترأس 70 شخصا هو من يدير أمورهم، والعمداء والعقداء، كانوا في الطابق الأول. وتم تخصيص عدد من الضباط الى المطبخ وتجهيز الأكل وتم فرز عدد من الضباط ليكونوا ممرضين يداوون المرضى ويديرون عيادة السجن، كما تحصلنا على راديو نقوم بسماع الأخبار في الليل وتكتب وتوزع صباحا على المجموعات الأخرى من زملائنا في السجن لإطلاعهم على آخر المستجدات أولا بأول.



الى متى تم احتجازكم في سجن الموصل؟



٭ استمررنا الى آخر شهر 10 أول شهر 11 ومن ثم تم إرجاعنا الى بغداد بمعسكر بعقوبة، كل المعتقلين الكويتيين، وهناك سمحوا لأهالينا بالزيارة تقريبا 3 مرات قبل الضربة الجوية وقد اعطتنا هذه الزيارة دافعا ومعنويات لا يمكن تصورها حيث قاموا بتزويدنا بملابس وأموال وتم الاطمئنان على اسرنا وأحوالهم وزال القلق بخصوصهم، ويوم 28-3 تقريبا أتوا بالباصات ونقلونا الى عرعر بالسعودية ومن ثم رجعنا الكويت.



ماذا حدث خلال تجميعكم في سجن الموصل؟



٭ نعم في سجن الموصل اختاروا 15 شخصا وأنا كنت احدهم وقالوا لنا آمر السجن «يبيكم» فدخلنا ووجدنا مجموعة من المفكرين ينتظروننا وحاولوا إقناعنا بأن هناك «خطرا كبيرا على الأمة العربية وتآمرا من حكام الكويت»، لذلك حصل الغزو وتم التحفظ علينا، وأضافوا: أنتم



إخوة لنا من ضمن الجيش العراقي ونحن خائفون عليكم أن يقوم أحدكم بأي عمل أو يتهور، وقمت رفعت ايدي طالبا الحديث وقلت لهم إنني كنت في احدى الوحدات يوميا يخرج فصيل ما يقارب الـ 100 كيلو ويحرس رتل معدات الجيش العراقي يوميا طول مدة الحرب العراقية - الإيرانية ، وكذلك انضرب جنود عندكم من العسكر العراقيين وقمنا بمعالجتهم وهكذا يتم التعامل معنا. ومن ثم قام اللواء سليمان البرجس، قال كلاما لا يستطيع احد قوله يحمل الكثير من الشجاعة، حيث قال لهم أنا خريج العراق، وتأتون اليوم تتحدثون عن سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، وكان سموه يستطيع فعل 3 أشياء ومع ذلك لم يقم بها، فكان بإمكانه أن يطلب من العرب الإتيان بقوة لو رمزية يضعها على الحدود ولم يفعل ذلك الأمر، وكان من الممكن ان يحشد جيشه ولم يفعل ذلك الأمر، وكان من الممكن ان يحشد جيوش وأساطيل العالم ولم يفعل ذلك الأمر تدري ليش؟ قال لأنه لا يريد ان يكون سببا في اهدار الدم العربي، مما دفعه الى الانفعال وإرجاعنا الى الزنازين.



حدثنا عن موقف الشهيد عبدالكريم الكندري رحمه الله؟



٭ الشهيد عبدالكريم الكندري، رحمه الله، كان مصابا اصابات بالغة وكان يوصي الناس على الكويت «الله الله في الكويت»، وهذا هو السمو والإباء، تستغرب وهو ينازع الموت، كان ينازع الموت ولم يقل أهلي ولا قال عيالي «هالله هالله بالكويت» الله يرحمه.



ما أسباب عدم خروج غازي العبدالرزاق من السجن؟



٭ في الحقيقة هذا الموقف لا يمكن نسيانه عندما رفض غازي العبدالرزاق وهو كان اكبرنا سنا، وأتى آمر السجن لكي يطلب منه كتابة طلب استرحام لإخراجه من السجن مراعاة لظروف كبر سنه، فرفض ذلك الأمر وقال لا أخرج إلا آخر واحد من السجن حتى أطمئن على كل ابنائي واخواني وأكون آخرهم خروجا من السجن.



عائلة كبيرة



ما أبرز ما لمسته خلال تواجدكم في السجن؟



٭ حقيقة التكاتف والأخوة بين الجميع وهذا ما نفتخر فيه، فلم تحدث اي مشكلة بين ضابط صغير وضابط كبير أو عدم احترام أبدا ولا سجلنا ولا حالة، وكنا عائلة كبيرة في السجن. وهذا يدل على شيم أهل الكويت ولم تفرقهم نعرة طائفية ولا عصبية وقد اختلطت دماؤهم الزكية تحت علم الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي، ولم نلمس اي خلافات او مشاكل تذكر بل كنا على قلب رجل واحد والكل كان معنوياته عالية.



السماء سوداء



ما ذكرياتك عن فترة تحرير الكويت من العدوان؟



٭ في الحقيقة لم نشهد فترة التحرير حيث كنا في السجن وقتها وأتانا خبر التحرير ونحن في السجن وكان وقتها فرحة لا توصف وما نقدر نظهر الفرحة، ومن ثم تم نقلنا الى عرعر في المملكة العربية السعودية ومن ثم تم نقلنا إلى الكويت واول ما أتينا الكويت وجدنا السماء سوداء من حرق الآبار، وقمت بمباشرة الدوام فور وصولي إلى الكويت.



الحرية الزائدة



الأمن الوطني أمر في غاية الأهمية لأي بلد في العالم.. كيف برأيكم تحقق الأمن الوطني في الكويت؟



٭ في الحقيقة الحرية الزائدة يجب توظيفها بالطريقة الصحيحة فنحن لدينا نعمة فلا يصح الحديث في كل شيء، وعلى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية كبيرة، يجب التركيز على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، فالأمن الوطني حالة من الاستقرار وعدم الاضطراب والتوتر النفسي، ومن الشائع أن الأمن الوطني لأي دولة يتعلق بقوتها العسكرية وهذا مفهوم ضيق يعكس عدم الإدراك السليم للمتغيرات المختلفة التي طرأت على مفهوم القوة، فالدول تستطيع تحقيق أمنها من خلال ما تملكه من إمكانات اقتصادية وسياسية وجغرافية وطاقة بشرية، بينما القوة تكون واجبها حماية هذا الأمن، إذن الأمن هو التنمية، فمن دون تنمية لا يمكن أن يوجد أمن. وستدخل في أزمات عدم استقرار، والقاعدة تقول «كلما ارتفعت درجة الكفاءة في إدارة العمل وفي المواقع القيادية قلت دائرة الأزمات والكوارث»، هذا إذا أحسنا الاختيار.



ما دور الشائعات في الحروب؟



٭ الشائعة تؤثر وتسيطر على العنصر الاجتماعي بتلقيها، ولكي تنتشر لابد من توافر شرطين الأهمية والغموض، وغالبا تنسب إلى ضمير الغائب لأنها بدون مصدر، وتتجسد بأشكال مختلفة بالأغاني والنكت والتمثيل، والآن وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وهنا يأتي دور الإعلام بالرد السريع على أي شائعة أو حدث، وتواصلهم أولا بأول مع المجتمع حتى لا يكون هناك مكان لأي شائعة وأقاويل. أما أهداف الإشاعة فهي بث الخوف، وخلخلة وحدة الصف، وهذا يؤثر على الأمن الوطني، أما مقاومتها فكما جاء في المثل «الوقاية خير من العلاج»، وأن يكون للفرد في المجتمع حس أمني بالتثبت من مصدر الشائعة، وكذلك عدم نقلها وتداولها، ولابد من السرعة في الرد عليها وإن عدم الرد عليها يعني إثباتها وتأكيدها.



هل من كلمة أخيرة؟



٭ أشكركم على هذا اللقاء، والشكر موصول إلى رئيس التحرير والقائمين على جريدة «الأنباء»، ونسأله تعالى أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان، في ظل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد. ودمتم ودام الوطن.





الدروس المستفادة من فترة الغزو.. استعداد قتالي لا يتوقف لحظة



لدى سؤاله عن الدروس المستفادة من فترة الغزو، وهل الكويت استفادت حقيقة من تلك الدروس؟ قال اللواء ركن متقاعد احمد المنيفي: طبعا لكل أزمة دروس مستفادة، وانتهاء الأزمة لا يعني انتهاء كل شيء، لكن المرحلة ما بعد الأزمة تعتبر مسألة بالغة الأهمية في إدارة الأزمات، لأنها تحسن من قدرات المؤسسة في الوقاية والاستعداد لأزمات مماثلة، وهذا ينطبق على جميع مؤسسات الدولة. وأضاف: كوني عسكريا سابقا أتكلم بالجانب العسكري حيث سعت قواتنا المسلحة للتطوير في الفكر العسكري والإستراتيجيات ونظم التسليح الحديث باستخدام التكنولوجيا المتقدمة من أجل تحقيق التفوق العسكري، كما وضعت الأسس للعقيدة القتالية الحديثة التي بنيت عليها الإستراتيجية العسكرية، التي تتماشى مع أحدث الإستراتيجيات المطبقة في الدول المتقدمة، بالإضافة إلى اتباع أحدث أساليب التدريب للفرد المقاتل، وصولا إلى درجة الاحتراف من خلال التدريبات العسكرية المشتركة. وتابع: كان ثمرة ذلك أن الاستعداد القتالي لقواتنا المسلحة لا يتوقف لحظة، فهو الضمان الحقيقي لدعم ومساندة ركائز الأمن الوطني في شتى المجالات، وتعزيز دوره الإقليمي. ولعل المشكلة تكمن في بعض الأحيان أن القرار السياسي يغلب على القرار العسكري وهذا غير صحيح فلابد ان يوضع في عين الاعتبار القرار العسكري ولا يمكن ان يكون مرهونا ضمن القرار السياسي فقط.



السيرة الذاتية لأحمد المنيفي



٭ التخرج: 17 مايو 1975.



المناصب:



٭ رئيس قسم المهارات الفنية في جناح تدريب المغاوير.



٭ كبير معلمين في جناح تدريب المغاوير.



٭ آمر جناح تدريب المغاوير.



٭ ركن ادارة في قوة المغاوير.



٭ ركن عمليات في قوة المغاوير.



٭ مساعد آمر قوة المغاوير.



٭ آمر لواء المغاوير.



المشاركات الخارجية:



٭ عضو في لجنة إعداد تمرين درع الجزيرة في المملكة العربية السعودية.



٭ عضو في لجنة اعداد تمرين درع الجزيرة في الكويت.



٭ آمر القوة المشاركة في تمرين النجم الساطع في جمهورية مصر العربية.



الدورات العسكرية:٭ دورة المغاوير الاساسية.



٭ دورة مدربين.



٭ دورة المشاة التأسيسية.



٭ دورة تقدمية مشاة.



٭ دورة قادة كتائب.



٭ دورة اركان.



٭ دورة اركان حرب عليا.