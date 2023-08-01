أعلن نادي ليڤربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اختيار فيرجيل فان دايك قائدا جديدا للفريق، بينما سيصبح زميله المدافع ترينت ألكسندر-أرنولد نائبا له.



وسيحل فان دايك (32 عاما) والذي يرتدي أيضا شارة قيادة المنتخب الهولندي محل جوردان هندرسون بعد انضمام لاعب الوسط الإنجليزي إلى نادي الاتفاق السعودي منهيا 12 عاما في آنفيلد.



وخاض فان دايك 222 مباراة مع عملاق مرسيسايد منذ انتقاله من ساوثامبتون في 2018. وقال فان دايك في بيان «اختياري شرف كبير لي ولزوجتي وأولادي وعائلتي، يحمل مذاقا خاصا والكلمات تعجز عن وصف شعوري في هذه اللحظة، أشعر بفخر كبير». وانضم ألكسندر أرنولد (24 عاما) إلى أكاديمية ليڤربول في 2004 وارتدى شارة القيادة على مستوى فرق الشباب.



وسيخلف أرنولد زميله المخضرم جيمس ميلنر الذي انضم إلى برايتون آند هوف ألبيون في فترة الانتقالات الحالية.



إلى ذلك، أبدى عدد من مشجعي ليڤربول، غضبهم الشديد من تجاهل النادي الإنجليزي لنجمه المصري محمد صلاح.



ويعتقد عدد غير قليل من المشجعين، أن محمد صلاح أحد أفضل لاعبي الفريق على مر العصور، وكان ينبغي أن يكون ضمن القادة.