أئمة المساجد والوعاظ كانوا الصوت الصادع بمواجهة المحتلين.. والأطباء لم ينقطعوا عن أعمالهم رغم كل المخاطر المحيطة بالمستشفيات

الأمهات الكويتيات سجلن مواقف خالدة في الصبر والثبات.. وفرسان الكويت قاموا بمهمة توزيع الأموال بإتقان وسرية

حوار: ليلى الشافعي



يحدثنا العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.عجيل النشمي عن خواطره أيام الاحتلال العراقي الغاشم لوطننا الحبيب وعما صادفه خلال الأزمة ومواقفهم مع الجنود العراقيين. وقال د.النشمي، في حوار خاص مع «الأنباء» إن العراقيين طوقوا منازلنا وأخضعوها للتفتيش الدقيق لكنهم لم ينتبهوا الى أوراق مهمة كانت تتضمن فتاوى لجنة الفتوى لحركة المرابطين حول حكم الاستعانة بغير المسلمين لمواجهة الاحتلال وطرده. وسلط د.النشمي الضوء على التضحيات التي قدمتها فئات عديدة من المجتمع، خصوصا الخطباء والأطباء، وكيف كان دورهم الكبير في تعزيز صمود المواطنين في الداخل، مشددا على دور الأمهات العظيم في هذه الفترة ومواقفهن التي خلدها التاريخ. حديث د.عجيل النشمي تطرق الى جوانب عديدة من الأزمة، فإلى التفاصيل:



هل من حادثة وقعت لك في الأزمة وتحب أن ترويها؟



٭ كنا في لجنة الفتوى لحركة المرابطين، وهي تنقسم الى قسمين: قسم مدني متمثل في لجان التكافل، وقسم عسكري متمثل في حركة المقاومة الشعبية، وكانت الأسئلة في القسمين تأتينا، ومن تلك الأسئلة: هل يجوز قتل الجنود العراقيين؟ وما حكم أسرهم؟ وهل يقتلون؟ كما كانت تأتينا اسئلة من أسرانا في العراق، من سجن البصرة وبعقوبة، وذلك من زيارات الإخوة المتفرغين للاتصال بالأسرى هناك، وكانت اسئلتهم عن القصر والجمع في الصلاة، وهل صلاة الجمعة واجبة عليهم؟



الشاهد اننا في تلك اللجنة كتبنا موضوعا حول حكم قتل العراقيين، ورسالة اخرى كانت عن حكم الاستعانة بغير المسلمين على العراقيين وذلك بعد وصول سؤالين للجنة حول هذين الموضوعين.



جهزت الأسئلة واجاباتها بأوراق ووضعتها على الطاولة استعدادا لحضور اعضاء اللجنة لدراستها بالتفصيل وإقرارها، وحصل ما لم يكن في الحسبان، إذ طوق العراقيون بيوتنا ودخلوا للتفتيش، وبقدرة الله عز وجل لم ينتبه أحد منهم الى الأوراق المهمة التي أعددتها لاجتماع لجنة الفتوى، ولحكمة يريدها الله عز وجل يدخل الضابط الى تلك الغرفة ويقف امام المكتب ويمد يده ليتناول الاوراق التي على الطاولة والأوراق الخطرة أمامه، وانا على يقين بأنه سيقرأ هذه الاوراق وما هي الا لحظات حتى كنت في موقف لا أجد له جوابا وليس منه مفر! طبعا لا أملك اي اجابة، فقد كانت تلك الاوراق كافية لحكم الإعدام، وهي العقوبة الوحيدة التي اعتدناها، وقف الضابط وأخذ يقرأ بعض الاوراق فيأخذ هذه الورقة ويتركها ويأخذ الاخرى ويتركها، والورقتان المهمتان أمام عينيه لكن الله عز وجل جعل على عينيه غشاوة فلم يرهما، فكان هذا من رحمة الله ولطفه.



ما التضحيات التي تجلّت في الأزمة وتتمنى ألا تُنسى؟



٭ بودي هنا أن أسلط على بعض تلك التضحيات أولا تضحية الخطباء، وثانيا: تضحية الأطباء، وأرجو ألا تُنسى تضحياتهم مع مرور الأيام. كان دور المساجد والخطباء كبيرا جدا ولا أبالغ إن قلت: كان المسجد مكان التجمع ومنطلق التجمع، وكنت ترى المصلين يحرصون على الحضور قبل الأذان ويمكثون بعده الى فترات طويلة. وقام أئمة المساجد وقتها بتثبيت الناس، وكانت هناك لجنة شرعية تتابع أعمال القائمين على المساجد وتحاول أن توفر ما يحتاج إليه الوعاظ من ترشيح الموضوعات التي تناسب الحوادث وحاجة الناس.



ومما يدعو للفخر أن أبناء هذا الوطن قاموا بالتوجيه والوعظ في أكثر المساجد إن لم يكن في جميعها وهو الأمر الذي يدعونا إلى الاهتمام بتلك الطاقات الشبابية الوطنية والتي برزت في الأزمة. ورغم المضايقات والمخاطر التي كانت تعترض الأئمة والخطباء إلا انهم وبحمد الله استطاعوا أن يثبتوا ويثبّتوا من خلفهم، ومن الحيل التي استخدمها الكثير من الأئمة أنهم كانوا لا يصلون في مساجدهم بشكل ثابت ومنتظم بل كانوا يتنقلون من مسجد إلى آخر وبذلك التناوب والتنقل تخلص الأئمة من محاسبة العدو لهم في عملية الحصر لما في المساجد، وكانت الأدعية الحارة الصادقة في اغلب الفروض تزعج وترعب المحتل وكان الوعاظ والأئمة يقومون بدور إعلامي مهم لأن الإعلام الوحيد الذي كان يسمح له بمساحة قليلة خصوصا في الأيام الأولى للغزو ثم كان التضييق في آخر الأمر حيث منع القنوات وأصبحت الخطب والخطباء تحت نظر الاستخبارات التي كانت في المساجد واتخذت منها مجالا لتصيد الشباب.



وماذا عن تضحيات الأطباء؟



٭ بجانب ما قام به الخطباء كان هناك الأطباء إذ قاموا بدور ينبغي أن يذكره التاريخ ويسجله لهم، ولقد تجلت تضحية الأطباء في أنهم لم ينقطعوا عن أعمالهم خصوصا مديرو المستشفيات الكبيرة الرئيسية إذا داوموا في أماكنهم دواما عاديا، ومع نقص الكوادر اضطروا إلى ان يستبدلوا المستشفيات ببيوتهم، فكان بعضهم يبيتون في المستشفى لأيام متصلة، باليومين والثلاثة والاربعة، وكانوا يتعرضون في كل لحظة للمخاطر فأي تساهل أو خطأ يُفسر على أنه (عمد) وتكون نتيجته الإعدام طبعا، وكانت لجان التكافل ترعى أسرهم واحتياجاتهم.



ولا يمكن أن ننسى دور الأطباء في نقل المعدات وإخفاء الكثير من الأجهزة في السراديب في بداية الغزو، كما نقلوا الصيدليات الموجودة في المستوصفات الى المناطق السكنية والى البيوت وذلك بالتنسيق مع اللجان في المناطق.



مواقف



هل تذكر لنا بعض القصص الدالة على التلاحم والتضحية والصبر بين المرابطين في أيام المحنة؟



٭ أثناء الغزو لدولتنا الحبيبة مرت علينا مواقف كثيرة، مواقف تعجب المسلم، ومواقف تتجلى فيها قدرة الله وحفظه تبارك وتعالى، وهناك مواقف كثيرة بودنا أن نقف عندها للعبرة والعظة، ولكنني أكتفي بسرد قصتين أو موقفين من تلك المواقف التي أعجبتني.



الموقف الأول الذي أعجبني وهو يدل على قوة الإيمان التي كان يتحلى بها الآباء في الأزمة، عندما اعتقل أحد المصلين عندنا وأُخذ بتهمة الاشتراك بالمقاومة، وطبعا هذه تهمة تعني أنه وقع تحت حكم الإعدام، فأردنا أن نخفف ونطمئن الأب لعل الله عز وجل أن يجعل لولده مخرجا. قلنا لوالده لا تجزع، فرحمة الله تعالى واسعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه وعن إخوانه الأسرى.



فأجاب الأب بكل عفوية وبساطة أنتم تحملون هما كبيرا، كل ما نقوله في هذه الظروف: إذا فرج الله سبحانه وتعالى عن ابني فنشكر الله تبارك وتعالى، وإذا أخذ الله تعالى أمانته سجدنا لله سجدة شكر! كثير من الآباء والأمهات الذين لم يحصلوا على شهادات عالية أو حتى على شهادات متدنية ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب وحب الوطن والتضحية.



وللأمهات كذلك مواقف خالدة في الصبر والثبات، ولا زلت أذكر موقف تلك الأم الأرملة والتي عاشت مرارة الاحتلال ثم يقدر الله عز وجل أن تبتلى هذه الأم المؤمنة في أعز ما تملك، وذلك حينما اعتقل العراقيون ولديها وهما في زهرة شبابهما، وليس لها سواهما! جاء بهما زبانية الطاغية وأمام منزل الشابين أزهقت أرواحهما الطاهرة، والأدهى والأمرّ أن الطواغيت طلبوا من الأم مشاهدة هذا المشهد المأساوي! فماذا تراها فاعلة؟ أتراها شقت الجيوب، ولطمت الخدود، وطار عويلها وصراخها ونواحها؟



معاذ الله أن تفعل ذلك من احتسبت ولديها شهيدين عند رب العالمين!



وإذا كان الصبر عند الصدمة الأولى، فإن هذه الأم ما كان منها إلا أن قالت (إنا لله وإنا إليه راجعون)، ودمعت عينها! وكل ما طلبته بعد ذلك هو الخروج من الكويت كي لا تتذكر مقتل ابنيها قرب برميل الزبالة!



كيف كانت توزع الأموال على المرابطين؟



٭ توزيع الأموال من الأعمال الخطيرة والمهمة أثناء الاحتلال، ولقد كان فرسان هذا البد من الشباب وغيرهم يقومون بهذه المهمة بإتقان وسرية. فلقد كان حكم الإعدام ينال من يضبط بتهمة توزيع الأموال! وكان أعوان فرعون العراق يقولون: لقد فتحنا لكم الوزارات فاذهبوا الى أعمالكم وخذوا رواتبكم، فلقد ذهب نظام وجاء آخر، ولكن العصيان المدني الذي أعلنه المرابطون الأبطال يحتم عليهم مقاطعة تلك المطالب والدعوات. كانت الخطورة في تجميع وتوزيع الأموال شديدة، ولكن حاجة المرابطين لها ملحة وضرورية لاستمرار البقاء على أرض الرباط، ويمكن أن نوجز تنفيذ هذه العملية بالآتي: كانت تتجمع لنا في العملية الواحدة مليون الى ثلاثة ملايين دينار، وكان علينا أن نوزع المبلغ في أسرع وقت، وفي ذات الليلة نكون على موعد مع مسؤولي قطع المنطقة، حيث يستلمون المبالغ المخصصة لقطعهم حسب كشوف دقيقة تحتوي على عدد شوارع المنطقة وعدد الأسر وأعداد كل أسرة وبعد تسلم المبالغ يقوم مسؤول كل قطعة بعقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الشوارع في القطعة، ويتم تسلم الشباب مسؤولي الشوارع المبالغ المخصصة لشارع كل منهم، ثم يتم توزيع المبالغ بطريقة كل مسؤول شارع حسب اجتهاده بنفسه أو يستعين أحيانا بأكثر من شاب في شارعه وبسرية تامة وسرعة متناهية، علما بأن بعض البيوت قد سكنتها استخبارات عراقية، أو جنود عراقيون، أو بعض الأهالي قد جاءوا من مناطق أخرى، وهذا كله يستدعي حذرا كبيرا في معرفة الساكن في كل منزل، وقد ضبطت هذه العملية بواسطة معلومات مسبقة ودقيقة وأدخلت في كمبيوتر خاص يشرف عليه أحد شباب المنطقة المختصين بهذا العمل، ويتم استخراج هذه الكشوف من الكمبيوتر في كل عملية تفريغ. وإن أمانة أولئك الشباب، وسرعتهم في التنفيذ، ودقتهم في الحركة ناهيك عن شجاعتهم يدعوك إلى تقدير وإجلال دورهم العظيم في إعانة المرابطين وتوفير الأموال لهم.





