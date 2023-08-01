عزز نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم صفوفه بلاعب آخر من الطراز الرفيع بعدما أعلن عن ضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بعقد يمتد حتى عام 2026، قادما من ليڤربول الإنجليزي.



ونشر بطل الدوري السعودي للموسم الماضي في حسابه على «تويتر» صورا لفابينيو يحمل قميص النادي وعلى ظهره 2026، مرفقا إياها بتعليق: «أهلا فابينيو في معقل النمور».



وقال الاتحاد في بيان: «يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب البرازيلي فابينيو قادما من نادي ليڤربول بعقد يمتد لـ 3 مواسم»، مضيفا يأتي التعاقد مع اللاعب العالمي فابينيو في إطار جهود شركة نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة التي تدعم مسيرته في المرحلة المقبلة التي تنتظره فيها مشاركات متعددة محليا ودوليا.



ودافع ابن الـ 29 عاما عن ألوان ليڤربول منذ 2018 بعدما قدم إليه من موناكو، وخاض مع «الحمر» 151 مباراة في الدوري الممتاز و219 في جميع المسابقات.



وقدرت قيمة انتقال البرازيلي إلى الاتحاد بـ 46 مليون يورو، ليلتحق بكل من النجمين الفرنسيين كريم بنزيمة، ونغولو كانتي، والجناح البرتغالي غوتا الذين انضموا الى النادي هذا الصيف.



من جهة أخرى، كشف السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ، عن حزنه بسبب الطريقة التي رحل بها عن بايرن ميونيخ، بعدما اقترب كثيرا من الانتقال لصفوف فريق نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال ماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «رحيلي عن بايرن ميونيخ يؤلمني، كنت أتمنى أن تكون النهاية مختلفة»، مضيفا: أعلم أنه كان بإمكاني مساعدة الفريق هذا الموسم، أردت إثبات ذلك للجميع، لكن في النهاية أتمنى التوفيق للنادي والمشجعين في كل البطولات المقبلة.



وتجاوز ماني الفحوصات الطبية في دبي، وغادر إلى الطائف ويتوقع الانضمام بشكل رسمي إلى النصر السعودي، بعقد يمتد حتى 2027.



ويتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، ويتوقع أن يكون أول ظهور للنجم السنغالي بقميص النصر أمام الزمالك المصري غدا على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية العربية.



وسيكون متاحا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو في مواجهة الزمالك، حيث سيخوض تدريبين مع الفريق قبل مواجهة الفارس الأبيض.



وقد سجلت إدارة النصر ماني في قائمة الفريق بالبطولة العربية، تحسبا للتوقيع معه رسميا، ليكون رابع صفقات «العالمي» في الصيف.



وكلفت الصفقة خزينة النصر حوالي 30 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب من بايرين ميونيخ الألماني الذي يملك في عقد اللاعب عامين، بحسب تقارير صحافية.