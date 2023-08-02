أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن فرصة مثيرة لعملائها الراغبين بامتلاك أحدث هواتف سلسلة «Galaxy Z» من «سامسونغ»، عبر فتح الباب أمام تسجيل الطلب المسبق على الأجهزة قبيل توافرها في نقاط البيع.

وتشمل المجموعة الجديدة التي توافرت اعتبارا من 26 يوليو كلا من هاتفي (Galaxy Z Flip5) و(Galaxy Z Fold5).



وتتميز سلسلة «Galaxy Z» بتصميمها المبدع القابل للطي، الذي يسهل عملية حملها واستخدامها.

الكاميرا المتطورة، البطارية ذات السعة الكبيرة، والتخصيصات المتنوعة، تجتمع لتقدم تجربة فريدة قل نظيرها في الأجهزة الذكية المماثلة. إضافة إلى ذلك، تم تزويد الأجهزة بشاشات غامرة ومزايا متعددة المهام لتعادل بذلك مهام أجهزة الكمبيوتر المحمول.

أما فيما يتعلق بالمزايا الفردية لكل جهاز، يحظى جهاز (Galaxy Z Fold5) بالشعبية الأكبر لدى العملاء الذين يفضلون الأجهزة الذكية القابلة للطي.

يضم الجهاز شاشتين من نوع (AMOLED) قابلتين للطي وتدعمان معدل تحديث يصل إلى (120Hz)، ما يؤمن مشاهدة غنية وحية. كما أن انعدام حواف الشاشة واندماج الكاميرا الأمامية تحتها، يمنحان تجربة سلسة دون أي تأثير يذكر على عرض المحتوى.

وصممت الشاشة الداخلية لتكون داعمة للقلم الـ (S-Pen) ما يعطي المزيد من السلاسة للمستخدمين لاسيما في الاستعمالات المتعلقة بالأعمال.

يتميز الجهاز بأداء قوي ومتفوق بفضل معالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم، إلى جانب أحدث نظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة سامسونغ المخصصة (One UI 5.1.1) والتي تم تطويرها بشكل متواصل.

ويعتبر هذا الجهاز أنحف وأخف جهاز قابل للطي من سامسونغ حتى الآن، مع خاصية مقاومة للماء حسب المعيار (IPX8)، كما أنه مزود بمواد بناء قوية وبحماية (Gorilla Victus 2) التي تدعم جميع أجزاء الهاتف.



وبالنسبة لجهاز «Galaxy Z Flip5»، تم تطوير الشاشة الخارجية بشكل كبير حيث تم توسيعها من 1.22 بوصة إلى حوالي 2.2 بوصة.

يوفر الجهاز ميزة (Flex Window) المرنة والقابلة للتخصيص، بالإضافة إلى كاميرا قادرة على التقاط صور سيلفي بزوايا حادة.

بطارية الجهاز تدعم الأنشطة المتنوعة وتتمتع بالقدرة على العمل لمدة 57 ساعة من الاستماع للموسيقى، كما تدعم مشاهدتك للفيديو لمدة تصل لغاية 20 ساعة. ومع دعم الهاتف لمعايير المقاومة للماء IPX8، يمكنه البقاء تحت الماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة.

وفي السياق نفسه، تعتزم Ooredoo الكويت تقديم الجهازين بخيارات متعددة من سعات التخزين لتلبية متطلبات الاستخدام المختلفة، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الألوان لتتناسب مع أذواق العملاء المختلفة.