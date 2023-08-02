يلتزم بنك الكويت الوطني بتوفير تجربة استثنائية لعملاء الخدمات المصرفية المميزة تتضمن مزيجا من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة وباقة من العروض التي تناسب نمط حياتهم الفريد، ولذلك قدم البنك باقة من الخدمات والعروض الحصرية والمتميزة التي تلبي احتياجاتهم وتوافق تطلعاتهم خلال فترة الصيف والأعياد.



فقد أعلن الوطني عن تقديم خصومات مميزة لعملاء الخدمات المصرفية المميزة من والدورف أستوريا الكويت تشمل 15% على عضويات المنتجع الصحي، و15% على مطاعم أفا، وPeacock Alley، وOXIO، وروكا. بالإضافة إلى خصم 5% عند حجز قاعة الزفاف أو نادي المديرين التنفيذيين.



وكذلك قدم البنك لعملاء الخدمات المصرفية المميزة خدمة الليموزين للتوصيل من وإلى المطار مجانا خلال عطلة عيد الأضحى، بالإضافة إلى توفير خدمة توصيل العيادي حتى باب المنزل بأي مكان داخل الكويت، حيث مكنهم من طلب توصيل العيادي أينما كانوا من خلال الاتصال بمزود الخدمة كونسيرج «Q›go Concierge» أو إرسال رسالة عبر الواتساب مباشرة على الرقم 1888125.



كذلك دخل عملاء الخدمــات المصرفيــــــة المميزة سحبا على تذاكر سفر صالحة لمدة 6 أشهر للذهاب والعودة من وإلى المالديف لمن قام من العملاء باستخدام 3 خدمات يقدمها «كيو جو كونسيرج» (QGo Concierge)، من الحجز واستخدام الخدمات خلال الفترة من فبراير حتى يوليو من العام الحالي، وتم الإعلان في 4 يوليو 2023 عن 3 فائزين.



كذلك قام بنك الكويت الوطني بتوفير خدمة التوصيل النقدي متعدد العملات إلى المنازل لعملاء الخدمات المصرفية المميزة، حيث استخدموا الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج Q’go» عن طريق الاتصال المباشر أو عبر رسالة واتساب إلى الرقم 1888125، حيث وفرت الخدمات عملات الدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.



بالإضافة إلى ذلك قدم الوطني خصومات حصرية تصل إلى 50% على منتجات شركة «Samsonite»، لعملاء الخدمات المصرفية المميزة ممن قاموا بالدفع باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة.



وبهذه المناسبة، قالت نورة النجار، المديرة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: نعلم جيدا أن عملاء الخدمات المصرفية المميزة يتمتعون بنمط حياة فريد، لذلك نحرص على تقديم تجربة مخصصة لهم تشمل خدمات وعروضا استثنائية يتم تصميمها بالطريقة التي تجعلها متوافقة مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.



وأضافت: نلتزم بتحقيق رفاهية العملاء ونحرص على أن نكون الأقرب إليهم على مدار العام بما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجاتهم المتنوعة في الظروف المختلفة ومن بينها أوقات العطلات والأعياد.



وأكدت النجار أن الوطني يعمل باستمرار على تدفق الخدمات والعروض المميزة والمبتكرة التي تمنح عملاء الخدمات المصرفية المميزة مزيدا من الرفاهية وراحة البال.



ويفخر بنك الكويت الوطني بنجاحه على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما يسعى البنك باستمرار إلى توفير تجربة مصرفية أكثر ابتكارا لعملائه.



يقدم بنك الكويت الوطني لعملائه من الخدمات المصرفية الممتازة مجموعة حصرية من الخدمات، بما في ذلك: مدير علاقات عملاء مخصص لعملاء الخدمات المصرفية المميزة ومسؤول حساب مصرفي شخصي لعملاء الذهبي الذين يهتمون بجميع الاحتياجات المصرفية للعملاء، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى صالات الخدمات المصرفية الممتازة، والحلول الاستثمارية المتنوعة بما في ذلك: سمارت ويلث والوطني للوساطة، وباقة الخدمات المصرفية للعائلة، وخدمات الصراف الآلي المميزة التي تمنحهم الأولوية في إجراء معاملاتهم بطريقة سريعة وسهلة، بالإضافة إلى خدمة توصيل البطاقات إلى المنازل، والأولوية عند الاتصال بخدمة التواصل مع الوطني على 1801801 على مدار الساعة.