أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تقديم خدمة تلقي الشكاوى من العملاء وتوفير الحلول المناسبة عبر تطبيقه المصرفي «KIB موبايل» الجديد، وذلك التزاما من البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية والاهتمام المستمر برضى عملائه من مختلف الشرائح. وفي هذا السياق، قال رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء في KIB، حسين عبدالرحيم: نحرص بشكل مستمر على توفير كل المزايا والحلول التي تسهم في توفير الراحة والمصداقية للعملاء، وهذه الميزة الجديدة سوف تتيح لهم القدرة على تقديم الشكاوى بسهولة عبر تطبيق KIB موبايل، حيث يقوم العميل بتعبئة نموذج الشكوى إلكترونيا عبر هاتفه، وبمجرد تقديمه للشكوى، يتلقى إخطارا من البنك بتسلم الشكوى، وبدء عملية البحث في الشكوى التي تستغرق 15 يوم عمل. وأضاف أن البنك سيقوم بالاستجابة للشكاوى المقدمة من العملاء عبر التطبيق بشكل مباشر، إذ سيكون بإمكانهم الاطلاع على الرد وطباعته كذلك. وأوضح أن KIB يعتبر رضا العملاء أولوية قصوى في إطار استراتيجيته الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها، كما أنه يبذل جهودا كبيرة للحفاظ على علاقة مبنية على الثقة معهم وتلبية توقعاتهم من خلال تقديم تجربة مصرفية متميزة وعمليات مالية سهلة وآمنة.