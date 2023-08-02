أعلنت روسيا امس أنها أحبطت هجمات أوكرانية جديدة شنت بواسطة مسيرات في موسكو والبحر الأسود لكنها أقرت أن إحداها أصابت مبنى تجاريا في حي أعمال في وسط موسكو، فيما اعلنت كييف احباط محاولة مجموعة «مخربين روس» لعبور حدودها الشمالية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر «تلغرام» إن محاولة هجوم ليلي أوكراني بواسطة «آليات طائرة من دون طيار على منشآت في موسكو ومنطقتها أحبطت»، وأضافت أن مسيرة «حيدت بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وفقدت السيطرة وتحطمت» في حي موسكو سيتي للأعمال.



وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق «تلغرام»: «إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في مرة سابقة. تضررت واجهة المبنى في الطابق 21 وتحطم الزجاج على مساحة 150 مترا مربعا».



وفي وقت لاحق أكد الجيش الروسي امس أنه صد ليلا هجوما شنته ثلاث مسيرات بحرية أوكرانية على سفن دورية تابعة لها في البحر الأسود، في خضم توتر متنام بين كييف وموسكو منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب منتصف يوليو.



وقالت وزارة الدفاع في بيان «حاولت القوات المسلحة الأوكرانية من دون نجاح بواسطة ثلاث مسيرات بحرية مهاجمة سفينتي الدورية في أسطول البحر الأسود الروسي (سيرغي كوتوف، وفاسيلي بيكوف)».



وأضافت الوزارة «دمرت مسيرات العدو البحرية الثلاث» بنيران أطلقتها الزوارق الروسية، موضحة أن سفن الدورية هوجمت على بعد 340 كيلومترا جنوب غرب مرفأ سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.



كذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في منطقتي اودينتسوفو وناروفومينسك في منطقة موسكو دمرت مسيرتين.



في المقابل، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن أوكرانيا أحبطت محاولة قامت بها مجموعة مخربين روس لعبور حدودها الشمالية.



وكتب عبر حسابه على تطبيق تلغرام «في منطقة تشيرنيهيف، أوقف حرس الحدود محاولة مجموعة استطلاع تخريبية معادية لعبور حدود الدولة الأوكرانية داخل تجمع سيمينيفكا».



وأشار كليمينكو إلى أنه تم رصد أربعة أشخاص وهم ينتقلون من الأراضي الروسية، وأضاف انه تم نشر قوات احتياط من حرس الحدود والقوات المسلحة الأوكرانية بالمنطقة.



من جانبه، قال سيرغي نايف، قائد القوات المشتركة بالجيش الأوكراني، إن أربعة مسلحين حاولوا عبور الحدود لكن جرى صدهم بنيران أوكرانية.



وذكرت قيادة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني أن الأسطول الروسي زاد من وجود سفنه الجاهزة للمهام القتالية في البحر الأسود، وأضافت في بيان أن هناك سفينتين وغواصة عسكرية روسية جاهزة لهذا الغرض، وقدر البيان عدد الصواريخ من نوع «كاليبر» الجاهزة للإطلاق من هذه القطع البحرية بنحو 16 صاروخا.



الى ذلك، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون من أن الهجمات المستمرة على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، تؤدي إلى زيادة في الاحتياجات الإنسانية، وحثت على زيادة التمويل لضمان تقديم المساعدة للمحتاجين.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت دينيس براون أهمية الحاجة إلى الدعم بهدف الاستعداد لفصل الشتاء الذي يبدأ مبكرا في أوكرانيا، قائلة «إن العاملين في المجال الإنساني يستعدون لفصل الشتاء من خلال توزيع الأغطية والوقود والمواقد والعزل الحراري بالنسبة للمنازل التي تضررت خلال فصل الشتاء الماضي».