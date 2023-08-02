بينما تهدد التحقيقات الجنائية المتزايدة طموحاته السياسية، تمنح نسب التأييد الكبيرة في الاستطلاعات دفعة قوية لدونالد ترامب. وقال الرئيس الأميركي السابق الذي يعد أبرز مرشح لانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في 2024: «أنا الشخص الوحيد على الإطلاق الذي وجهت إليه اتهامات وأصبح أكثر شعبية».



ووجهت لترامب اتهامات في قضيتين جنائيتين فيما يبدو توجيه اتهامات جنائية أخرى له في تحقيقين آخرين أمرا وشيكا، إلا أن شعبيته في أوساط قاعدته الموالية بشدة لم تتأثر على الإطلاق.



وأمس الأول أظهر استطلاع لنيويورك تايمز/كلية سينا للناخبين المحتملين في الانتخابات التمهيدية تفوق ترامب على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بـ 37 نقطة.



والاستطلاع لم يكن الوحيد إذ إن تقدم الرئيس السابق في معدل الاستطلاعات الصادر عن «ريل كلير بوليتيكس» ارتفع من 16 إلى 36 نقطة منذ وجهت له اتهامات تزوير سجلات تجارية في مانهاتن قبل 4 أشهر.



في تلك الفترة، خلصت هيئة محلفين مدنية في نيويورك إلى تحميله المسؤولية عن الاعتداء جنسيا على كاتبة بينما وجهت له 40 تهمة جنائية أخرى اثر طريقة تعامله مع أسرار متعلقة بالأمن القومي والاشتباه بعرقلته للقضاء.



وقال المرشح الجمهوري الآخر للبيت الأبيض كريس كريستي لشبكة «سي إن إن» إنه «بحلول موعد وصولنا إلى مرحلة المناظرات في 23 أغسطس، سيكون المرشح الأبرز خارج السجن بكفالة في 4 مناطق اختصاص قضائي هي فلوريدا وواشنطن وجورجيا ونيويورك».



وقد تكون عناوين الصحف السلبية بالنسبة لديسانتيس ساهمت في توسيع الفجوة بين المرشحين في الاستطلاعات، إلا أن نسبة شعبية ترامب 39.4% لم تتغير عما كانت عليه يوم توجيه اتهامات له أول مرة. ويبقى تغير الوضع بحلول موعد أول عملية تصويت في البلاد مقررة في يناير في أيوا أمرا ممكنا، لكن لم يسبق أن شهد موسم الانتخابات الرئاسية التمهيدية الحديث تحولا كبيرا إلى هذا الحد.



وفي هذا الصدد، لفت محللون إلى جاذبية رسالته الشعبوية بالنسبة للعمال الأميركيين.



وقال المحامي لدى «مؤسسة لاندمارك القانونية» المحافظة مايكل جاي أونيل إن «الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والحدود المفتوحة والحروب الدائمة والعولمة تركت العديد من الأميركيين الكادحين بلا وظائف ومع تطلعات مستقبلية محدودة للغاية».



وأضاف: «يعطي ترامب صوتا لهذه الشريحة. يرى أنصار ترامب فيه شخصية محركة للتغيير ليست أسيرة للنخبة الراسخة وتمنح الأميركيين العاديين فرصة لتحسين حياتهم». بالنسبة لأستاذ الصحافة والتاريخ في «جامعة راتغرز» ديفد غرينبرغ، فإن ترامب (77 عاما) وأنصاره الموالين له بشدة أقاموا روابط قوية في وجه «مجموعة من الأعداء المشتركين» توسعت لتشمل المؤسسة القضائية.



وقالت الخبيرة في تحديد استراتيجيات الانتخابات للديموقراطيين أماني ويلز-أونيوها لفرانس برس إن «ترامب تفوق ليس في السيطرة على الرواية فحسب، بل في أن يسبقها بخطوة دائما».