يقول مزارعون وخبراء إن الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات في سورية بالإضافة إلى تغير المناخ وموجات الحر التي ضربت الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة أثرت بشدة على الإنتاج الزراعي للبلاد.



ولا يعاني المزارعون من موجة حر لم يسبق لها مثيل فحسب، وإنما من انقطاع المياه وإمدادات الكهرباء أيضا، وكلاهما ضروري للحفاظ على مزارعهم.



وأدى ذلك إلى أن يذهب المزارع ماجد سلوم بعيدا لدرجة أنه يعتزم التوقف عن زراعة الخضراوات والتركيز فقط على زراعة أشجار الزيتون التي لا تحتاج إلى ماء كثير.



وقال: «السنة الماضية عانينا كثيرا من موضوع الحرارة وبحاجة إلى كميات مياه مضاعفة أكثر من المطلوب، وهذه السنة كما تلاحظون بالكاد نسقي لأن التربة تشرب الماء بالراحة علما انه عندنا شبكة ري بالتنقيط». وأضاف: «نفكر في إلغاء زراعة الخضار ونعتمد على الأشجار فقط».



وأضاف: «والآن الحرارة، حيث نلاحظ أن المواسم تتسارع، مثلا إنتاج الخيار كان يستمر طويلا، الآن لاحظنا أنه أثمر خلال فترة قصيرة، والآن صار الموسم في نهايته».



وذكرت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية «تأثرت البنية التحتية للمياه في سورية بالصراع. 50% من مرافق المياه تعمل جزئيا أو لا تعمل على الإطلاق. والمزارعون في العديد من المناطق إما يروون من طبقة المياه الجوفية أو يستخدمون آليات ضارة للتعامل مع نقص المياه، بالإضافة إلى نقص الكهرباء، فنحن نشهد خاصة في الصيف أو أوقات الذروة، سواء في الشتاء أو في الصيف، أن استهلاك الكهرباء يزداد، كما أن عدد الساعات التي يحصل فيها الناس على الكهرباء محدودة».



وقال صاحب مشتل اسمه محمود فرزات: «ننحكم بموضوع الكهرباء فأحيانا نضطر أن نسقي ظهرا، وهو وقت غير مناسب، فإما نسقي في الصباح الباكر أو بعد الظهر. وأحيانا بسبب وضع الكهرباء نضطر للسقي ظهرا ومع ذلك تحترق النباتات».



ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، انخفض معدل هطول الأمطار في سورية بمقدار 18 مليمترا في الشهر خلال القرن الماضي من عام 1991 إلى عام 2000، مما تسبب في موجات جفاف شديدة تعاني منها البلاد الآن.