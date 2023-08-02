حوار: ناهد إمام



قال المهندس علي زين العابدين، عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون، ان الصناعة تشكل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وتمثل عامل جذب كبيرا للمستثمرين للمصريين سواء في الداخل أو من المغتربين، مشيرا إلى أنها تشكل حوالي 20% من الناتج القومى للبلاد.



وقال زين العابدين، في لقاء مع «الأنباء»، إن توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة وتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير فرص أكبر للصناعة وتذليل العقبات أمامها، تمثل جميعها عامل جذب للاستثمارات في القطاع من خلال العمل على تأهيل مناخ الأعمال في الصناعة، وتوطين الصناعة الوطنية وتشجيع الصناع المصريين على الاستثمار في مختلف مجالات الإنتاج لتقليل الفجوة في الميزان التجاري وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير ملايين من فرص العمل للشباب.



وأوضح أن الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية على عدد من الأصعدة بما يشمل الرؤى والاستراتيجيات القومية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، تتضمن توفير الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الملائم لدفع أداء قطاع الصناعة، علاوة على الحوافز الاستثمارية المختلفة التي تم منحها للقطاعات الصناعية المختلفة، إضافة إلى السياسات والإجراءات التي تم تبنيها لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.



وقال زين العابدين انه على صعيد المبادرات القومية الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي، أشارت وثيقة تطوير الصناعة إلى حرص الحكومة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية «2022/2023- 2026/2027»، والتي ترتكز على جذب الاستثمـــارات لتعميـــق الصناعة، من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع صناعي. كما تعمل الاستراتيجية على رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة للإحلال محل الواردات، وتسعى نحو إحراز عدد من الأهداف الأساسية بحلول عام 2026/2027، ومنها الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية من (18- 25%) سنويا.



وأضاف قائلا: «ان الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة من خلال توطين الصناعــات المستهدفــة، مضيفا أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها».