قتل وجرح عدد عناصر الجيش السوري، في هجوم نفذه مسلحون يرجح انهم من تنظيم «داعش» على قافلة تضم صهاريج نفط في وسط سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومواقع إخبارية.



واستهدف الهجوم القافلة، على طريق حمص- الرقة العام بالقرب من منطقة المجبل بريف سلمية الشمالي الشرقي ليل أمس الأول.



وأكد موقع «أثر» أنه اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وخلايا التنظيم التي هاجمت القافلة والتي كانت متجهة باتجاه مصفاة حمص على طريق الرقة.



وأسفر الهجوم عن احتراق 4 صهاريج ووفاة سائقيها ومرافقيهم، وتم استدعاء تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى منطقة الاشتباك.



وأفاد مصدر ميداني لـ «أثر» بأنه قتل وأصيب ما يقارب 9 مسلحين من التنظيم فيما انسحب ما تبقى منهم إلى عمق بادية حماة الشرقية، مشيرا إلى أن حركة السير عادت صباح أمس طبيعية إلى محور طريق حمص ـ الرقة.



وتعد هي المرة الأولى منذ 4 سنوات تتم فيها مهاجمة طريق حمص ـ الرقة والذي يعتبر الشريان الرئيسي المغذي لريف الرقة.



بدوره، أورد المرصد السوري أن الهجوم تم بالأسلحة الرشاشة والقذائف، وأودى بحياة 5 عسكريين ومدنيين اثنين من سائقي الصهاريج التي احترق عدد منها.



وقال المرصد إنه بذلك يرتفع عدد القتلى العسكريين إلى نحو 200 خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي اضافة إلى 157 مدنيا، معتبرا أن ذلك دليل على ان التنظيم مازال نشطا.



وتحدث عن هجوم وقع قبل يومين على رعاة اغنام وقبلها كان هناك هجمات على حواجز الجيش، مشيرا إلى أن الهجمات مستمرة دون توقف ولا تطول سوى العسكريين السوريين ولا تستهدف حزب الله وميليشيات إيران.



وغالبا ما تستهدف هجمات التنظيم بشكل رئيسي قواعد وآليات عسكرية تابعة للقوات الحكومية في البادية الممتدة بين محافظات عدة وصولا إلى الحدود مع العراق، والتي تضم حقول النفط والغاز.



وقالت إذاعة «المدينة إف إم» المقربة من السلطة إن عناصر من تنظيم «داعش» هاجموا القافلة أثناء توجهها من الرقة إلى حمص، على طريق سلمية ـ الرقة.



ونشرت حسابات محلية تسجيلا مصورا يظهر استمرار محاولات إطفاء النيران في صهاريج النفط على أوتوستراد الرقة ـ سلمية، حتى صباح أمس.