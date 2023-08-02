

ما أسوأ أنواع زيوت الطعام؟



فيما يعد بشرى غير سارة لمن يعتمدون على الزيوت في طعامهم، كشفت دراسة حديثة أن زيت طهي شائع الاستخدام في العديد من الدول والمجتمعات يمكن أن يدمر الأمعاء ويتسبب في مرض التهاب القولون. ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا، أن الوجبات الغذائية الغنية بزيت فول الصويا تزيد من حدوث مخاطر صحية في الأمعاء.



وقام الباحثون في ريفرسايد، بفحص أمعاء الفئران التي كانت تتغذى باستمرار على نظام غذائي غني بزيت فول الصويا، لمدة تصل إلى 24 أسبوعا في المختبر. ووجدوا أن البكتيريا المفيدة تقل، بينما تزداد البكتيريا الضارة (على وجه التحديد، الاشريكية القولونية الغازية الملتصقة)، وهي حالات يمكن أن تؤدي إلى التهاب القولون. وقالت مؤلفة مشاركة في الدراسة: «يتحدى عملنا التفكير المستمر منذ عقود، بأن العديد من الأمراض المزمنة تنبع من استهلاك الدهون المشبعة الزائدة من المنتجات الحيوانية».



وأوضحت أن حمض اللينوليك في زيت فول الصويا هو العامل الرئيسي، موضحة أنه «بينما تحتاج أجسامنا 1-2% من حمض اللينوليك، يحصل الأميركيون اليوم على 8-10% من طاقتهم من حمض اللينوليك يوميا، معظمها من زيت فول الصويا»، مؤكدة أن «حمض اللينوليك المفرط يؤثر سلبا على ميكروبيوم الأمعاء». ووجدت ديول وزملاؤها أن اتباع نظام غذائي غني بزيت فول الصويا يشجع على نمو الإشريكية القولونية الملتصقة في الأمعاء، حيث تستخدم هذه البكتيريا حمض اللينوليك كمصدر للكربون لتلبية متطلباتها الغذائية.



وتم ربط الاستهلاك العالي لزيت فول الصويا بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك السمنة ومرض السكري واحتمال التوحد ومرض الزهايمر والقلق والاكتئاب، فيما أضافت الأبحاث الحديثة التهاب القولون التقرحي إلى هذه القائمة المتزايدة. والتهاب القولون التقرحي هو شكل من أشكال مرض التهاب الأمعاء (IBD) يتميز بالتهاب مزمن في الأمعاء الغليظة. يذكر أن زيت فول الصويا هو زيت الطعام الأكثر استخداما في الولايات المتحدة، ويستخدم بشكل متزايد في بلدان أخرى، لاسيما البرازيل والصين والهند.

المصدر: عن « العربية»