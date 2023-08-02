هادي العنزي



وصل ظهر أمس وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف إلى العاصمة الصربية (بلغراد)، ليبدأ معسكره التدريبي الممتد حتى 18 الجاري، تحضيرا لمنافسات الموسم الكروي 2023-2024.



وسيخوض السماوي 4 مباريات ودية خلال معسكره، حيث سيلعب مع زيلينكار باسيفو، وغرافيكار الصربيين يومي 6 و9 الجاري، ثم مع السيلية القطري 13 الجاري، فيما ستكون آخر مبارياته مع فريق الحمرية الإماراتي 17 الجاري، ويضم الوفد 25 لاعبا، من بينهم المحترفون الخمسة، سانغ بيير، وأليكس ليما، وجمعة سعيد، وابودو ايساكا، وأوسينو سيزار، فيما تخلف 5 لاعبين، هم: مهدي دشتي، وفهد العازمي، وعثمان الدوسري، وعبدالرحمن الفضلي، وعبدالعزيز العتيبي، ذلك لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي، على أن يلتحقوا بالمعسكر لاحقا.



وقد بدأ السالمية المرحلة الأولى من تحضيراته للموسم الكروي المقبل 17 يوليو الماضي، بقيادة المدرب د.محمد المشعان، ولعب مباراة ودية واحدة مع الساحل، انتهت لمصلحة السماوي 3-1.



إلى ذلك، عين مجلس إدارة نادي السالمية يوسف الجاسم نائبا لرئيس جهاز الكرة، وفيصل العنزي مديرا للفريق الأول، ومحمد العنزي إداريا، ودعيج الصالح منسقا إعلاميا.