مبارك الخالدي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اليوم مع فريق أهال التركمانستاني في إطار المباريات الودية التي يجريها الأخضر في معسكره المقام بمدينة ازميت التركية. وكان العربي قد خسر مباراته الودية الأولى من فريق الخلود السعودي 2-1، كما ألغيت المباراة التي كانت مقررة في الـ 30 من الشهر الماضي أمام فريق الازيجسبور التركي لعدم جاهزية الفريق التركي، حيث اكتفى بعدها الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الألماني توماس برداريش بالتدريبات المكثفة ذات الطابع التكتيكي. ومن المقرر أن يختتم الأخضر مواجهاته الودية السبت المقبل أمام فريق الفيصلي السعودي.