عبدالعزيز جاسم



يلعب اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة مع فريق الخليج السعودي في أولى مبارياته الودية بشكل عام وفي معسكره التركي، حيث لم يخض البرتقالي أي مباراة ودية منذ انطلاق تدريباته في 9 يوليو الماضي تحت قيادة المدرب الجديد البرازيلي سيرجيو فارياس. وتعتبر المباراة بمنزلة فرصة للمدرب للتعرف على مدى جاهزية اللاعبين، خصوصا المحليين المنضمين حديثا للفريق ومدى انسجامهم مع باقي المجموعة، لذلك يعتبر الاختبار الأول مفيدا ومقدمة لتصحيح عدد من الأمور وصولا للمباراة الرابعة التي ستكون قبل العودة 14 أغسطس المقبل. ولن يتمكن حارس المرمى بدر الصعنون من المشاركة بعد إصابته في وتر إصبع يده اليمنى.



من جهة أخرى، يخوض النصر أولى مبارياته الودية في معسكره بصربيا عندما يلعب اليوم مع فريق يديتسفا الصربي، وهي المباراة الودية الثالثة للعنابي تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني بعد أن تغلب 5-0 على فريقي برقان واليرموك في الكويت.



وسيخوض النصر 3 مباريات أخرى مع السيلية القطري وحتا الإماراتي على ان تحدد المباراة الأخيرة خلال اليومين المقبلين.



صفقات محلية لليرموك



إلى ذلك، أبرم اليرموك عددا من الصفقات المحلية آخرها التوقيع مع لاعب النصر أحمد شلال، وكذلك مدافع الجهراء فهد زويد وسبقهما التوقيع مع المهاجم عبدلله الظفيري الذي سبق أن مثل كاظمة والسالمية والفحيحيل، بالإضافة إلى لاعب وسط خيطان دغيم الرشيدي، وأيضا المهاجم فهد الرشيدي قادما من الفحيحيل.