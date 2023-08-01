أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مليون مشجع حضروا منافسات بطولة كأس العالم للسيدات التي تقام حاليا في نيوزيلندا وأستراليا وتستمر حتى 20 الجاري.



وقال «فيفا» عبر موقعه الرسمي إن المشجعة ريبيكا شيلي من ولاية كولورادو الأميركية التي تواجدت في ملعب إيدن بارك في أوكلاند كانت تحمل رقم مليون في عدد جماهير المباريات، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بشكل أكبر خاصة أن منافسات البطولة لاتزال في دور المجموعات.



وأضاف: «تواصل نسخة كأس العالم للسيدات ضرب الأرقام القياسية حيث تجاوز عدد المشجعين مليون مشجع الثلاثاء في المباراة التي جمعت بين البرتغال والولايات المتحدة على ملعب إيدن بارك في أوكلاند».



وأوضح أن «الاهتمام بحضور البطولة التي تقام في نيوزيلندا واستراليا فاق التوقعات، حيث تم بيع 1.7 مليون تذكرة حتى الآن متجاوزا ما كان معدا له ومتوقعا وهو 1.5 مليون تذكرة».



وتابع «مع تبقي 19 يوما فقط على نهائي البطولة، لايزال فيفا يؤكد أن التنظيم رائع، وأن الهدف من البطولة يتحقق بتوحيد العالم عن طريق كرة القدم».