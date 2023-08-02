سعود عبدالعزيز



أكد مواطن استعداده للشهادة في واقعة اصطدام وهروب وقعت على الدائري السادس مقابل منطقة سعد العبدالله، وأن لديه مقطعا مصورا بهاتفه النقال يمكن من خلاله ضبط الهارب. وبحسب مصدر أمني، فإن بلاغا ورد عن حادث على طريق الدائري السادس، ولدى توجه الدوريات تبين أن الحادث عبارة عن تصادم وهروب، ما تسبب في إصابة حدثين من مواليد 2007.



وقد شاهد مواطن من مواليد 1978 الحادث، حيث قال لرجال الأمن، إنه لديه مقطع صوره للحادث. هذا، ولم يعرف أسباب هروب قائد المركبة وما إذا كان في حالة غير طبيعية دفعته إلى الهروب، وما إذا كانت حدثت مشكلات بين الحدثين والهارب على الطريق، وكيف عرف الشاهد أن حادثا سيقع وبناء عليه قام بتصوير الواقعة. هذا، ونقل الشابان إلى مستشفى الجهراء للعلاج من إصابات متفرقة وكسور لحقت بهما.