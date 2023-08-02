منصور السلطان



قضت محكمة الجنايات ببراءة «نزيل» في السجن المركزي، من تهمة تقديم «رشوة» لعسكري لإدخال مواد مخدرة «حشيش» ومؤثرات عقلية إلى السجن وتسليمها إلى «النزيل». وتتلخص وقائع القضية في أن المتهم وآخرين قدموا وعدا لموظف عام (عسكري بوزارة الداخلية) للإخلال بواجبات وظيفته، بأن وعد أحد المتهمين (عريفا) بالسجن المركزي بتقديم مبلغ من المال على سبيل الرشوة نظير قيامه بإحضار المواد المخدرة وتسليمها إلى المتهم (النزيل)، وذلك بقصد الاتجار والتعاطي في السجن المركزي. وأمام المحكمة حضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن المتهم وتمسكت ببراءة موكلها لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس وعدم معقولية تصوير الواقعة.ودفعت بانتفاء الركن المادي للجريمة وبطلان استجواب موكلها.