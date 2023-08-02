بيروت - أحمد عزالدين



كرر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب دعوته لإجراء انتخابات نيابية مبكرة إذا كان الحوار متعذرا.



وقال بعد زيارته رئيس المجلس نبيه بري: ناقشنا مواضيع عديدة، بداية نود ان نوجه تحية للجيش اللبناني في عيده، لهذه المؤسسة وهؤلاء الضباط والجنود الذين صمدوا رغم كل الصعوبات ولا يمكننا أن نقول إلا أننا نقدر كل تضحياتهم وإن شاء الله الأيام تنصفهم وتصبح أفضل عليهم وعلى عيالهم.



وأضاف: أما في المواضيع التي ناقشناها في الاجتماع فكان لها علاقة بالقوانين التي تم إنجازها وبحاجة الى تشريع بالهيئة العامة وهي تشريع ضرورة مثل موضوع الصندوق السيادي الذي انجز في لجنة المال وموضوع «الكابيتال كونترول» الموجود في الهيئة العامة وهذه قوانين أساسية ضرورية لأن لبنان خلال أسابيع قليلة سوف تأتي للبدء بعملية الحفر في الجنوب بموضوع الغاز والنفط وضروري ان نكون جاهزين وقوانيننا جاهزة حتى لا يكون هناك أي علامة استفهام على أي شيء يتعلق بالصندوق السيادي وبحفظ الأموال وحتى لو مازال باكرا الكلام بالنتائج انما نحن علينا تشريعيا ان نكون جاهزين ومواكبين وهذه من الأمور الضرورية.



وتابع بوصعب: كما طرحت موضوعا له علاقة بتمويل قطاع الصحة والمستشفيات الذي عرضناه في مرة سابقة على الهيئة العامة ولكن لم يقر نتمنى ايضا ان يحسب من تشريع الضرورة لأن المواطن بأمس الحاجة له، كما تطرقنا ايضا إلى ضرورة الاستقرار على الحدود الجنوبية وإمكانية إعادة النظر بتفعيل اللجنة التقنية التي تعمل مع الأمم المتحدة لتثبيت النقاط الحدودية البرية التي كان عليها خلاف، نحن لا نتكلم بترسيم حدود لأن لبنان كما تعرفون حدوده مرسمة، نحن نتكلم في تثبيت النقاط التي كان عليها الخلاف وهي مازالت 7 نقاط من اصل 13 نقطة.



وحول الملف الرئاسي، قال بوصعب: أما فيما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية فعدت ونقاشت مع الرئيس بري هذا الموضوع فالمواطن لا يمكن ان يحتمل هذا الفراغ القاتل وكما يعلم الجميع نحن بانتظار الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي من المفترض ان يعود الى لبنان في شهر سبتمبر، وفي نهاية المطاف هذا الموضوع لن يحل الا بالتشاور والحوار بين الأفرقاء داخل لبنان وسألت بالمباشر دولة الرئيس في حال اننا لم نتوصل الى حل ما الحل، فهو ذكرني انه لو قمنا بهذا الحوار وهذا التشاور لكنا انجزنا هذا الاستحقاق وكان الأجدى بنا بعد سبعة أشهر من الفراغ ان نتحاور ونتشاور فيما بيننا كي نصل الى حل بموضوع رئاسة الجمهورية واليوم أعود وأكرر بعد المحاولة المنتظرة في شهر سبتمبر اذا لم نستطع الوصول بالحوار سواء كان ثنائيا او ايا كان شكله، يجب ان يكون هناك تشاور بين كل الأفرقاء من اجل الوصول الى نتيجة ويجب ان نخرج بنتيجة، واذا لم نستطع ذلك أعود وأكرر ما قلته في السابق انه علينا كنواب ان نفكر جديا بانتخابات نيابية مبكرة لأنه من غير الجائز لنا كنواب ان نجلس شهودا لـ 3 سنوات من دون ان ننتخب رئيسا للجمهورية.



الرئيس بري التقى رئيس لجنة الدفاع والداخلية جهاد الصمد وعرض معه المستجدات السياسية والأمنية.



على صعيد آخر، وفي الشأن المتصل بالأوضاع في مخيم عين الحلوة تلقى بري اتصالا هاتفيا من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان تداولا خلاله بالتداعيات الخطيرة للاحداث في المخيم وقد أثنى سماحة المفتي على الجهود التي يبذلها الرئيس بري لوقف الاقتتال في المخيم.



بدوره نوه الرئيس بري بموقف مفتي الجمهورية الذي حرم فيه الاقتتال بين الإخوة أبناء القضية الواحدة والداعي الى الوقف الفوري لإطلاق النار.