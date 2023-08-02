قتل رجل رميا بالرصاص في ضواحي العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس) إثر شجار بين مجموعات ألتراس عنيفة تعرف بـ «باراس برافاس» بالقرب من ملعب لانوس، حسب ما أفادت الشرطة المحلية.



وأصيبت الضحية برصاصة خلال تبادل لإطلاق النار بين جماعتين متنافستين من مشجعي لانوس نفسه، قبل ساعات من المباراة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني ضد باراكاس التي فاز بها الفريق المحلي 2-0.



وتم توقيف 6 أشخاص على الأقل، في حين توفي الرجل الذي كان مازال على قيد الحياة، بعدما تم نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه.



وغالبا ما تحصل اشتباكات بين مجموعات من المشجعين العنيفين في الأرجنتين، حيث وفقا لمنظمة «سالفيموس آل فوتبول» غير الحكومية (هيا ننقذ كرة القدم)، تسببت في الملاعب وخارجها بمقتل 300 شخص منذ أن تحولت كرة القدم إلى الاحتراف خلال حقبة الثلاثينيات، ثلثهم منذ التسعينيات.