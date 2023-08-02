أعلن الوكيل المساعد في الديوان الأميري ومدير مكتب «الشهيد» لتكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان عن انطلاق مسابقة الشهيد الثقافية الـ 20 للموهبة والإبداع مطلع العام الدراسي المقبل بالتعاون مع وزارة التربية.



وقال العوفان في كلمة له بمؤتمر صحافي عقدته وزارة التربية أمس تزامنا مع ذكرى الغزو العراقي الغاشم التي تصادف اليوم الأربعاء، إن قيمتي الولاء والانتماء هما أهم ما نسعى إلى غرسه في نفوس الطلبة و«هذه القيم من صلب مهامنا لنشر دور الشهداء وذكراهم العطرة وجريا على عادتنا السنوية ارتأينا أن تكون المسابقة بالتعاون مع وزارة التربية».



وأوضح أن المسابقة تستهدف الإبداع والموهبة «إيمانا بأبنائنا الشباب وما يملكونه من مواهب وإبداع يستحق منا الدعم والإشادة»، مشيرا الى أن التعاون مع «التربية» ليس الأول إذ سبق هذا التعاون بروتوكولات تبادل الزيارات للمتاحف العلمية من خلال المدارس والمؤسسات التعليمية.



وأفاد بأن فعاليات المسابقة التي ستنطلق مع بداية العام الدراسي المقبل وتستمر حتى فبراير 2024 ستشمل عددا من المجالات منها: (الشعر - الرسم - الموسيقى - الخط - المسرح) وتضم المسابقة طلبة مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية للوصول إلى النهائيات والفوز بالجوائز المقدمة من مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري.



وأكد العوفان أهمية دعم الشباب والاعتناء بهم واحتوائهم وتسخير كافة الإمكانات لهم باعتبارهم شباب الحاضر وقادة المستقبل وعليهم مسؤوليات جسام لنهضة الدولة واستدامة خيراتها.



من جانبه، ثمن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف في وزارة التربية د.غانم السليماني خلال المؤتمر مبادرة مكتب تكريم الشهداء وأسرهم وما لها من دور في تعزيز الولاء والانتماء وقيمة التضحية والإباء بشكل دؤوب وموائم لتطلعات وتوجهات القيادة ورؤية الكويت.



وأوضح السليماني أن قطاع التنمية التربوية والأنشطة بالوزارة سيقوم بتدريب الطلبة وفق برنامج محدد بالتعاون مع مكتب الشهيد في مجال الخطابة وإعداد العروض التقديمية لتهيئة الطلبة على تقديم مواهبهم وإبداعاتهم لأعضاء اللجنة المسؤولة عن تقييم المتقدمين.



وأكد حرص الوزارة على نجاح المسابقة وغرس القيم الوطنية في نفوس الطلبة، وذلك ضمن أهدافها ومهام قطاع التنمية التربوية والأنشطة التي تسعى الى تحقيقها.