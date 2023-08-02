القاهرة - ناهد إمام



أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية م.أمين غنيم، عن منح الأندية الرياضية والاجتماعية مهلة عام للانتهاء من استخراج التراخيص، وتنفيذ جميع المنشآت على قطع الأراضي المخصصة بها بالمدن الجديدة، من تاريخ الإعلان بالصحف القومية، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من (الأندية الرياضية والاجتماعية) لمنحها تلك المهلة. وأوضح م.أمين غنيم أنه يتم منح المهلة شريطة سداد كل المستحقات المالية قبل منح المهلة، وفي حال سابقة منح النوادي الرياضية والاجتماعية مهلة عامين وفقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة بجلستيه (93 و94)، يتم منحها مهلة عام آخر شريطة أن يكون قد تم تنفيذ نسبة 35% من المشروع على الأقل، مؤكدا أن منح المهلة يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمدن الجديدة، نظرا لما تمثله من متنفس لسكانها، كما أنها تشكل عامل جذب لزيادة الإقبال على السكن بالمدن الجديدة.