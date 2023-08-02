بيروت ـ عامر زين الدين



ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي ابي المنى اجتماعا لمجلس لادارة في دار الطائفة في بيروت امس وأصدر بيانا، هنأ فيه الجيش قيادة وضباطا وأفرادا في عيده الثامن والسبعين، وحيا التضحيات والدور الذي يلعبه في حماية السلم الأهلي وتوفير الأمن والاستقرار، داعيا الجميع للالتفاف حوله، وآملا من المسؤولين المعنيين الإسراع في اقرار التعيينات الضرورية في المجلس العسكري وتحديدا رئاسة الأركان تجنبا لحصول فراغ مستقبلي في قيادة المؤسسة التي تشكل صمام الأمان الأساسي للوطن.



وتوقف عند الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت المدمر، معبرا عن «مشاعره الخالصة تجاه أهالي الضحايا والمتضررين»، ورأى أنه «من حق الناس والوطن معرفة مصير التحقيق ونتائجه بعيدا عن التجاذبات السياسية والقضائية».



وأبدى المجلس قلقه حيال «الاشتباكات والصراعات الدموية بين الأخوة في مخيم عين الحلوة وما خلفته من ضحايا وجرحى ودمار ونزوح، داعيا أصحاب الشأن لبذل المساعي الجدية والسريعة لاحتواء الأوضاع الامنية وتطويق مفاعيلها وضبط تداعياتها، لما ينطوي عليه أمر تفلتها من محاذير خطرة على أمن المخيم ومحيطه، مقدرا الدور الذي يلعبه الجيش في إعادة الهدوء والاستقرار الى المنطقة»، آملا أن «تجد أزمات لبنان الحلول الناجعة عبر حوار هادف وبناء يفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، وملء الشغور في المواقع الرئيسية وعلى رأسها حاكمية مصرف لبنان، متمنيا في هذا السياق ان تؤدي سياسة نواب حاكم مصرف لبنان في المرحلة الانتقالية التي بدأت امس الى المساهمة في توفير الاستقرار النقدي وحفظ حقوق المودعين».