أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة عن فتح باب تسجيل لخطة البعثات الداخلية لحملة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 اعتبارا من ظهر اليوم الأربعاء حتى 13 أغسطس الحالي إلكترونيا.



وقالت الامانة، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، إن على الراغبين بالتسجيل الاطلاع على النسب والتخصصات المطروحة في خطة البعثات الداخلية لحملة شهادة الثانوية العامة للقسمين العلمي والادبي زيارة الموقع الالكتروني http://www.puc.edu.kw.



وأضافت ان التخصصات تتضمن برامج اكاديمية للبكالوريوس الى جانب برامج الدبلوم، مبينة أن اتمام عملية التقديم لا تعني القبول في خطة البعثات.



وفيما يلي جداول توضح خطة البعثات الداخلية لخريجي الثانوية العامة في برنامجي البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول 2023/2024: