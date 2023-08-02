

قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بعد أن أطلق النار في هجوم أصاب خمسة إسرائيليين أمام مركز تسوق في مستوطنة «معاليه أدوميم» بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن أحد المصابين الخمسة في حالة خطيرة.



وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطلق النار على الأرض بلا حراك، وكان مرتديا سترة باللون الأصفر الزاهي بينما تسيل الدماء على الرصيف من أسفل جسده. وقالت «حماس» إن الهجوم جاء ردا على اقتحام مسؤولين إسرائيليين المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.



واوضح الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانون إنه «يبارك عملية إطلاق النار البطولية بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة دفاعا عن المسجد الأقصى وردا على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في باحاته».