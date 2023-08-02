الحملة امتدت لساعات بمشاركة بين قطاعي الأمن العام والعمليات

منصور السلطان- سعود عبد العزيز

نفذ رجال أمن الجهراء وبالتنسيق مع قطاع العمليات والمرور مساء أمس وفجر اليوم حملة، وعقب معلومات مسبقة على تجمع لاصحاب مركبات ذات دفع رباعي على طريق السالمي كيلو 14 للاستهتار الجماعي وتزويد تلك المركبات بأدوات تصدر اصواتا مزعجة، و اسفر ت الحملة عن احالة 14 مركبة لكراج حجز المرور وتحرير 38 مخالفة مرورية وضبط شخصين مطلوبين بقضايا وتمت احالتهما للجهة المختصة.



هذا، ونفذت الحملة تحت اشراف مدير عمليات الجهراء العميد محمد الابراهيم.