مبارك الحجرف: المشاريع متوقفة والطرق متهالكة والسبب الفساد..ولماذا لا تنشأ شركة حكومية لتوفير الأدوية وهناك جهات حكومية إيراداتها نحو مليار دينار لماذا لا تمول ميزانية الدولة ؟

مقرر لجنة الميزانيات أسامة الزيد : هناك خلل هيكلي في إيرادات الدولة حيث أن الإيرادات النفطية تعادل 89% من الميزانية ونحن نتوقع العجز المستقبلي ولذلك نحن حددنا عدة مشاريع لها إيرادات سنوية عالية تفوق ال 100 مليون دينار منها تطوير جزيرة فيلكا وميناء مبارك والمطار الجديد

رئيس الجلسة محمد المطير : النقاش سيكون عامّاً على جميع تقارير الميزانية

عادل الدمخي: لا تزال الدولة تعتمد على إيرادات النفط وهو مورد لا نتحكم بأسعاره وإلى متى لا يوجد تنويع حقيقي لمصادر الدخل وعدم استغلال الموقع الجغرافي للدولة.. وهناك أولويات للصرف ويجب مراجعة أسعار مناقصات الدولة

- الميزانية عبارة عن مبالغ تقديرية وسيتم مراقبتها والتقديرات الواردة في الميزانية 80% منها للرواتب وتم ربط برنامج عمل الحكومة مع الميزانية وهناك أهمية لإقرار الميزانية لتيسير أمور والدولة