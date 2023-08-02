دمشق - هدى العبود



كشفت الفنانة السورية رنا شميس عن إصابتها بشلل في وجهها، وذلك بسبب قيام طبيب التجميل الخاص بها بحقنها بإبرة في الوجه لتتخلص من الهالات السوداء التي تحت العين الناتجة عن الإصابة بفقر الدم لديها، ما تسبب لها بشلل في وجهها قبل دخولها تصوير مسلسل «مقابلة مع السيد آدم» الجزء الثاني، ما أدى لطلبها من المخرج تأجيل تصوير مشاهدها آنذاك.



وردا على سؤال يتعلق بحياتها الزوجية؟ قالت شميس خلال لقاء مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج «شو القصة»: «تركت جوزي، خلعتو، لأنو خلاني أكره حالي» وتحدثت عن رفضها مشهد القبلة، وأردفت: «بخجل لما بيطلع هيك مشهد وابني عم يحضرو».



وعن رأيها بالأطفال الذين اصبحوا مشاهير على «تيك توك»، ردت: «ما يحدث على تيك توك هو إجرام بحق الطفولة».



يذكر أن الفنانة رنا شميس انفصلت عن زوجها م.فادي حمدان بعد ست سنوات من الزواج أثمر عن طفلهما وديع، ومن ابرز أعمالها الفنية «الغريب، أزمة عائلة، حكم الهوى، بقعة ضوء، الرابوص، مقابلة مع السيد آدم، أبو جانتي، اسعد الوراق، لعنة الطين، الولادة من الخاصرة، صبايا جزء 3، طالع الفضة، رايات الحق، بيت جدي، قلبي معكم، حارة القبة ج3»، وعلى صعيد المسرح، مسرحيات «السقوط، حلم ليلة صيف، الجنرال»، ومن اهم أفلامها السينمائية «فانية وتتبدد، كبسة زر، عرش الندم» كما كانت نجمة من نجمات الدبلجة للأعمال التركية والأجنبية منها «العشق الممنوع، سحر الحب زهرة القصر، عليا».