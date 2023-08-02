دمشق - هدى العبود



أعلن المخرج السوري محمد عبدالعزيز أن عمليات المونتاج على مسلسله «البوابات السبع» شارفت على الانتهاء بعد فترة عمل تجاوزت السنة.



وأشار عبدالعزيز أن المسلسل هو أول عمل سوري يستعين بـ «الذكاء الاصطناعي»، موجها الشكر لكل من ساهم ويساهم في سبيل إيصال هذه التجربة السورية الرائدة الى النور.



وحمل العمل توقيع عبدالعزيز كتابة وإخراجا، ويتألف من سبع حلقات، وتدور أحداثه حول أبواب دمشق السبعة في إطار تشويقي اجتماعي، في إطار من الخيال العلمي، ويتألف من ستة أجزاء، ويعد هو العمل الثاني لمحمد عبدالعزيز بعد مسلسل «صانع الأحلام» الذي قدمه في موسم رمضان 2019، عن رواية تحمل ذات الاسم للأديب هاني نقشبندي.



والعمل من بطولة: النجم العالمي السوري غسان مسعود، سلاف فواخرجي، رنا ريشة، جوان الخضر، جيانا عنيد، مروة الأطرش، ولم يتم تحديد موعد عرضه بعد.