محمد راتب

طالب الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك، الجهات المعنية بتأجيل قرار إخراج طراريد الصيد من نقعة الشملان لحين توفر البديل.

وأوضح الاتحاد في بيان صحافي، أن هذا القرار صدر من اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، رغم قرار لجنة الخدمات بمجلس الوزراء ببقاء سفن الصيد في النقعة حتى يتم توفير بديل.

وذكر بأن قرية الصيادين كانت قد ازيلت منذ أكثر من 23 عاما لعمل مشروع مكانها مع وعد بقرية بديلة، وبذلك أصبحت النقعة هي المكان الوحيد الذي تقف فيه طراريد ولنجات الصيد.

وناشد الاتحاد الجهات المعنية بالوقوف مع الصيادين وايقاف ما وصفه بالقرارات التي يتم أخذها دون دراسة الآثار المترتبة عليها، مشيرا إلى أن نفس الموقف حدث منذ سنوات وقامت لجنة الخدمات في مجلس الوزراء بإيقاف القرار وطلبت توفير البديل خلال ثلاث سنوات، ولم يتوفر البديل حتى الآن.

وقال الاتحاد إن هذه الخطوة من شأنها التأثير سلبا على المنتج البحري المحلي ويؤدي إلى اختفائه من الأسواق، وسوف يتضح عواقب ذلك في المستقبل على الأمن الغذائي.