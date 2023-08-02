استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الأربعاء بمكتبه في مقر وزارة الداخلية رئيس أركان الجيش في جمهورية بنغلاديش الصديقة الفريق أول الركن إس إم شفيع الدين أحمد والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



‏ورحب الفريق البرجس بضيوفه، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجانب الأمني، كما تمت مناقشة آلية تبادل الخبرات بين البلدين من خلال الاستعانة بالعمالة الفنية البنغلاديشية في مختلف قطاعات وزارة الداخلية وفتح المجال بين الدولتين ‏في ذلك الأمر.



‏من جانبه، اعرب الفريق أول ركن إس إم شفيع الدين أحمد عن تقديره العميق للكويت على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، معربا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين في ظل العلاقات المتميزة بين جمهورية بنغلاديش والكويت الصديقة.