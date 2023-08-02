ضمن برنامج التعاون بين قوة الإطفاء العام ومؤسسة البترول الكويتية KPC، نظمت دائرة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مؤسسة البترول الكويتية محاضرة توعوية بعنوان إدارة الكوارث في الكويت، حاضر فيها العقيد د.مشاري جابر حسن ضابط الاتصال الوطني مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.



حيث استعرض خلالها أساسيات إدارة الكوارث وإحصائيات الكوارث المحلية والعالمية وسبل الحد من مخاطرها.



كما تمت مناقشة أولويات وأهداف إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي يشرف على تنفيذه قوة الإطفاء العام من خلال لجنة يشترك بها أعضاء من جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص والخطة الموضوعة لتحقيق الإطار في الكويت.