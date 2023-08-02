وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مطار ماركا العسكري في زيارة رسمية للأردن.



وكان في استقبال سموه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ووولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.