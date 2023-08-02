twitter facebook whatsapp viber telegram email الملك عبدالله الثاني يستقبل رئيس الإمارات لدى وصوله إلى الأردن الأربعاء 2023/8/2 المصدر : عمان - وكالات عدد المشاهدات 1869 A+ A- استمع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني مستقبلاً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري (وام) وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مطار ماركا العسكري في زيارة رسمية للأردن.وكان في استقبال سموه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ووولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.